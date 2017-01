Publicada em 11 de janeiro de 2017 às 16:49

Na tarde da última terça-feira(10), o diretor do Departamento de Operações de Fronteira, Coronel PM Ary Carlos Barbosa, assinou a portaria 001/DOF/SEJUSP/MS/2017, que versa sobre a criação do selo comemorativo do Jubileu de Perola, alusivo aos 30 anos de existência do DOF.

A portaria segue com o seguinte texto:

O Diretor do Departamento de Operações de Fronteira, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o art. 4º, do Decreto 12.752 de 12 de maio de 2009, visando instituir e disciplinar o uso do selo comemorativo do Jubileu de Perola do Departamento de Operações de Fronteira,

1º . Instituir o Selo Comemorativo do Jubileu de Pérola, alusivo aos 30 anos do Departamento de Operações de Fronteira, a serem completos no dia 28 de maio do ano de 2017, conforme Resolução nº 119/87, que criou o Grupo de Operações de Fronteira (GOF) e logo após no ano de 1996, com a reestruturação da SEJUSP, por força do Decreto Estadual nº 8.431, onde o Grupo de Operações de Fronteira (GOF) passa a denominar-se Departamento de Operações de Fronteira (DOF);

2º. O selo deverá ser utilizado na primeira via de toda a documentação oficial externa do Departamento de Operações de Fronteira, seja em forma de marca d’agua alocado no próprio documento ou em selo adesivo a ser plotado individualmente em cada documento, não excluindo o símbolo institucional da instituição;

3º. O selo oficial terá 2,5cm de diâmetro, onde estarão nas cores pretas e perola, o desenho de uma águia de asas abertas e com uma algema nas garras, ainda a escrita JUBILEU DE PEROLA 1987-2017 DOF, tendo todo o fundo da escrita na cor perola.

4º. As ações de marketing institucional, realizadas pela Assessoria de Comunicação Social do DOF, deverá alcançar mídias sociais, o site institucional e os órgãos de imprensa digitais, escritos, falados e televisados do Estado de Mato Grosso do Sul e demais estados da federação, alavancando dessa forma o histórico do departamento e as principais ações e resultados alcançados pelo DOF nos últimos 24 meses.

5º. Dentro das ações de marketing institucional, serão produzidos adesivos, panfletos, matérias jornalísticas e demais meios para uma ampla divulgação do Selo do Jubileu e dos 30 anos do Departamento de Operação de Fronteira.

6º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação e terá a validade até 31 de dezembro de 2017.

O conteúdo da portaria é parte da programação alusiva aos 30 anos do Departamento, sendo que ainda no final do mês de maio, será realizada a outorga da medalha Águia da Fronteira à autoridades civis, militares e policiais do DOF.