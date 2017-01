Publicada em 6 de janeiro de 2017 às 16:17

Na manhã dessa quinta-feira (5), policiais do DOF que integram uma operação desencadeada na região de Ponta Porã e que visa guarnecer e fiscalizar, principalmente as rodovias BR 463 e MS 164, fizeram a apreensão de mais de 400 mil reais em produtos que estariam entrando no Brasil de forma ilegal.

A primeira apreensão ocorreu durante bloqueio policial na BR 463, no Posto Fiscal Pacuri, sendo abordado um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã x Campo Grande, sendo que no bagageiro foram localizados 4 fardos de vestuário de origem paraguaia, que estariam sob a responsabilidade de dois passageiros do ônibus. Os mesmo relataram que foram contratados para levar a mercadoria de Ponta Porã a Campo Grande, recebendo a quantia de 120 reais pelo transporte e como não possuíam nenhuma documentação probatória da legal importação e eventual desembaraço alfandegário da mercadoria, a carga avaliada em 87 mil reais foi encaminhada a Receita Federal do Brasil em Ponta Porã.

Já durante a noite, no mesmo local, foi abordado um ônibus que fazia o itinerário Ponta Porã x São Paulo/SP, sendo que em vistoria ao bagageiro foram localizados 8 fardos de vestuário e 6 fardos contendo óculos, mercadoria essa oriunda do Paraguai. Duas pessoas se apresentaram como proprietários da carga e não apresentaram nenhuma documentação probatória da legal importação e eventual desembaraço alfandegário da mercadoria, relatando que foram contratadas pelo valor de 250 reais para levar a mercadoria até a Estação da Barra Funda em São Paulo/SP. A carga foi avaliada em 324 mil reais e encaminhada a Receita Federal do Brasil e Ponta Porã.

A operação segue nos próximos dias.