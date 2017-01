Publicada em 12 de janeiro de 2017 às 13:45

Policiais do DOF fizeram na noite dessa quarta-feira(11), a prisão de Carlos R.L.S., 45 anos, morador na cidade de Ribas do Rio Pardo, e de Eugenio A.N., 69 anos, morador na cidade de Ponta Porã, transportando cerca de 9 toneladas de defensivos agrícolas contrabandeados do Paraguai.

O fato ocorreu durante bloqueio policial na MS 164, (Copo Sujo), na região de Ponta Porã, sendo abordado para fiscalização de rotina um caminhão Mercedes Benz de cor branca, com placas de Rondonópolis, conduzido por Carlos, e em vistoria constatou-se que o caminhão estava carregado de defensivos agrícolas de origem paraguaia, sem a devida documentação probante de sua legal importação e eventuais desembaraços alfandegários, configurando dessa forma o contrabando.

Carlos disse ter sido contratado para pegar o caminhão já carregado em Ponta Porã e leva-lo até a cidade de Campo Grande, recebendo pelo serviço a quantia de 2,5 mil reais. Relatou ainda que recebia instruções no caminho por um rádio amador, de uma pessoa que fazia o serviço de batedor em uma caminhonete de cor branca.

Os policiais efetuaram as diligencias na área e localizaram próximo ao distrito de Vista Alegre, uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton de cor branca com placas de Campo Grande, conduzida por Eugenio, que relatou ser o proprietário do caminhão que levava a carga de defensivos agrícolas, porém não sabia dizer quem seria o dono da carga.

O fretamento, segundo Eugenio, seria num valor aproximado de 40 mil reais, que seriam pagos após a entrega dos defensivos na cidade de Campo Grande.

A carga de 9 toneladas é muito diversificada e foi avaliada inicialmente em 3 milhões de reais, mas podem chegar a 10 milhões segundo delegado responsável pelo flagrante na delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.