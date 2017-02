Publicada em 31 de janeiro de 2017 às 17:07

Passa de 366,2 mil o número de famílias de acampados, quilombolas, indígenas, pescadores artesanais e outras comunidades tradicionais que receberam, em 2016, doações de alimentos da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Foram distribuídas, ao longo do ano, 528 mil cestas de alimentos, com 11,7 mil toneladas de diferentes produtos.

O atendimento visa suprir famílias em situação de insegurança alimentar e nutricional. Todos os estados e o Distrito Federal foram atendidos com as doações em 2016. Em parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), 173,4 mil famílias de acampados receberam 222,3 mil cestas ou 4,8 mil toneladas de alimentos, principalmente nos estados da Bahia e de Pernambuco. O número de quilombolas, também elevado nestes estados, chegou a 67,7 mil famílias, com a doação de 90 mil cestas.

Os indígenas atendidos pela Fundação Nacional do Índio (Funai) passam de 60 mil famílias beneficiadas com 111,4 mil cestas. Outros 16,4 mil grupos familiares de índios atendidos pela Secretaria Especial de Saúde Indígena do Ministério da Saúde (Sesai/MS) receberam 20,8 mil cestas. Atingidos por barragens também foram contemplados – 11,4 mil famílias tiveram acesso a 26,8 mil cestas de produtos alimentícios. Outras 26,5 mil cestas foram destinadas a pescadores artesanais, famílias afetadas por calamidades e demais atendimentos.

Os alimentos foram adquiridos da agricultura familiar. A relação de produtos inclui arroz, feijão, açúcar, leite em pó, farinha de mandioca, óleo, fubá ou flocos de milho e macarrão, estocados em unidades de armazenagem da Conab nos estados. A ação foi realizada em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA).