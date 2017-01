Publicada em 25 de janeiro de 2017 às 07:50

A disputa nos bastidores entre alguns ministros do Superior Tribunal de Justiça pela vaga de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal fez crescer no Palácio do Planalto a movimentação para que o presidente Michel Temer indique um nome de fora do STJ. Antes de ser indicado para o Supremo pela então presidente Dilma Rousseff, Teori Zavascki integrava o STJ.

Um nome que se tornou forte nos últimos dias é o do ministro Ives Gandra Filho, presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST). No meio jurídico de São Paulo, há um forte lobby por Gandra Filho. Interlocutores de Michel Temer também lembram que o presidente é muito amigo do jurista Ives Gandra Martins, pai do presidente do TST.

De qualquer maneira, Temer só deverá anunciar sua escolha depois que o Supremo definir o novo relator da Lava Jato, a fim de evitar especulações de que haveria uma interferência do Planalto. Com quem já conversou, Temer tem ressaltado que vai preferir um perfil mais técnico para vaga.

Do G1