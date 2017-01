Publicada em 20 de janeiro de 2017 às 17:46

Mais uma vez, a Embrapa e parceiros realizam entre os dias 8 e 10 de março a Dinâmica Agropecuária (Dinapec) em Campo Grande-MS. A feira de tecnologias apresenta roteiros tecnológicos, dinâmicas, oficinas e os mais novos produtos da empresa disponíveis no mercado, como os capins BRS Ipyporã e BRS Quênia, cultivares de braquiária e panicum, respectivamente.

Gratuitamente, produtores, técnicos e estudantes podem visitar os 32 hectares de área da Dinapec e percorrer os roteiros sobre sistemas integrados (Integração Lavoura-Pecuária-Floresta e Integração Lavoura-Pecuária), novas cultivares forrageiras para o Brasil Central e manejo de pastagens, produção de novilho precoce, produção leiteira, sanidade animal, pecuária de precisão, melhoramento genético animal e ovinocultura, com duração média de quatro horas cada.

Já a silagem feita a partir de feijão-guandu e sorgo, os primeiros socorros, a regulagem e utilização de plantadeira, o empreendedorismo e a liderança no campo são alguns dos temas oferecidos em formato de oficinas, com instrutores da Embrapa, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/MS) e do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/MS). Os treinamentos contam com 25 vagas disponíveis e inscrições na internet ou nos dias do evento.

Uma das responsáveis pela Dinapec, Thaís Basso do Amaral, reforça que o evento está em sua 12ª edição e consolida-se como um dos mais importantes do setor no Estado. A coordenadora confirma a participação de diversas Unidades da Embrapa – Pecuária Sudeste, Caprinos e Ovinos, Gado de Leite, Agropecuária Oeste e Pantanal, além de instituições como a Associação para o fomento à pesquisa de melhoramento de forrageiras (Unipasto), as Fundações MS e Chapadão, a Agência Estadual de Defesa Sanitária e Vegetal (Iagro/MS) e a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural de MS (Agraer).

Para 2017, a maior novidade é o lançamento de duas cultivares forrageiras, o híbrido de Brachiaria brizantha com Brachiaria decumbens, resistente à cigarrinha-das-pastagens, Ipyporã; e o híbrido de Panicum maximum de alta produtividade, Quênia. A Dinapec está localizada na Avenida Rádio Maia, 830, zona rural, saída para Aquidauana, na capital sul-mato-grossense. Informações: (67) 3368-2141 e www.embrapa.br/gado-de-corte.