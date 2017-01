Publicada em 26 de janeiro de 2017 às 16:47

Nesta sexta-feira (27), a Fundação MS realiza o tradicional Dia de Campo, na Fazenda Alegria em Maracaju. O objetivo do encontro é expor a produtores rurais, técnicos, profissionais da área e acadêmicos novas variedades e demonstrações de soja, bem como recomendações para a próxima safra. O evento será realizado a partir das 7h30 e a entrada é gratuita.

Entre os temas abordados, está a incorporação de calcário em profundidade no perfil do solo. “Vamos comparar esses tratamentos com o plantio direto. Assim, poderemos ver a possibilidade de aumentar o desenvolvimento do sistema radicular em profundidade da soja”, ressalta o pesquisador de área de manejo e fertilidade do solo da Fundação MS, Douglas Gitti.

Já o pesquisador da área de fitotecnia soja, Carlos Pitol, irá abordar sobre as cultivares de soja plantadas em diferentes épocas de semeadura. A ideia é mostrar uma gama de possibilidades existentes no mercado e suas tecnologias. Alguns fatores que devem ser analisados são discutidos no encontro, como condições climáticas, resistência às pragas, época correta de plantio, de acordo com cada variedade apresentada.

Durante todo o mês de fevereiro, outros municípios também receberão os Dias de Campo da Fundação MS: Rio Brilhante (01/02), São Gabriel do Oeste (08/02), Dourados (14/02), Bonito (16/02) e Deodápolis (21/02). Mais informações podem ser obtidas no site www.fundacaoms.org.br, ou pelo telefone (67) 3454-2631.