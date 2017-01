Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 14:00

Durante sua passagem pela Casa de Leis, Tereza ressaltou a importância de se relacionar com o Poder Legislativo Douradense



Prestes a iniciar os trabalhos legislativos no dia 06 de fevereiro, os vereadores se reuniram na tarde de quinta-feira (26), no gabinete presidencial da Câmara de Dourados, com a deputada federal Tereza Cristina (PSB-MS) para estreitarem o relacionamento político e traçarem ações conjuntas para garantir mais emendas para Dourados.

Tereza Cristina, que tem como prioridade em seu mandato o agronegócio, trouxe para a região importantes emendas que beneficiaram diversos segmentos como saúde, infraestrutura e segurança pública.

Em sua passagem pela Casa de Leis, Tereza ressaltou a importância de se relacionar com o Poder Legislativo douradense e se prontificou a firmar uma parceria com a Casa. “Dourados é a segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul e por isso temos que unir forças para alavancar ainda mais o desenvolvimento deste município. Meus gabinetes em Brasília e Campo Grande estão à disposição de todos os vereadores para trabalharmos juntos e conquistamos mais recursos para suprir a demanda do município”, destaca.

Durante a reunião ela falou sobre a importância de conhecer ainda mais as necessidades da cidade para que possa ajudar na captação de recursos para o município. Tereza Cristina citou emendas importantes que viabilizou para Dourados ao longo dos anos. “No ano passado conseguimos a liberação de R$400 mil para a construção da nova sede do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), cujo recurso já está empenhado. Também obtivemos a aprovação de uma emenda no valor de R$850 mil para a reforma do Hospital Universitário. O montante de mais de R$1 milhão destinado para a pavimentação das ruas de Vila Vargas será liberado este ano, enfim, estas são alguns frutos colhidos mas, precisamos buscar mais investimentos”, afirma.

Daniela Hall (PSD), presidente da Câmara, agradeceu a visita da deputada federal e disse que essa parceria é muito valiosa para Dourados, uma vez que é de extrema importância captar emendas para suprir a demanda do município. “Essa é uma das proposta desta Casa, nos aproximar de deputados estaduais, federais e senadores para que possamos garantir recursos e atender as necessidades de nossa gente. Tenho certeza que a deputada fará o possível para atender as necessidades de nosso município”, explica.

Também participaram da reunião os vereadores Juarez(PMDB), Carlito do Gás e Olavo Sul (PEN), Marçal Filho (PSDB), Cirilo Ramão (PMDB) e os democratas Madson Valente, Alan Guedes e Cido Medeiros.