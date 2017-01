Publicada em 24 de janeiro de 2017 às 12:30

Banco registrou captação líquida de R$ 4,7 bilhões no mês e encerrou o ano com saldo de R$ 249 bilhões

A Caixa Econômica registrou captação líquida positiva de R$ 4,7 bilhões na caderneta de poupança no mês de dezembro do ano passado, um crescimento de 275% em relação a novembro.

A poupança da Caixa encerrou o ano com saldo de R$ 249 bilhões, que representa 37,5% de todo o saldo de poupança do mercado bancário. Em dezembro de 2016, a captação líquida no banco representou 44,1% da captação líquida de poupança do mercado, que foi de R$ 10,6 bilhões.

“A atratividade da poupança da Caixa está, principalmente, na facilidade de acesso e segurança que oferece aos poupadores, sendo uma ótima opção para quem quer realizar um sonho como a compra de um carro, pagar a faculdade dos filhos, ou até realizar uma viagem”, afirma o vice-presidente de Produtos de Varejo da Caixa, Fábio Lenza.

Por ser um dos investimentos mais seguros e simples do mercado, a poupança é indicada para qualquer tipo de investidor pessoa física. Entre suas vantagens, destacam-se a isenção de Imposto de Renda e a liquidez imediata, ou seja, o cliente pode realizar saques a qualquer momento que precisar. Atualmente, os valores depositados são remunerados com base na Taxa Referencial (TR), acrescida de juros de 0,5% ao mês.

“Com as perspectivas de queda da Taxa Selic, a sua atratividade passa a ser ainda maior”, diz Fábio Lenza.

Em virtude da isenção de impostos, a rentabilidade da poupança, a depender do valor e do prazo, pode ser maior que outros investimentos de renda fixa, como CDB e fundos de investimento.

Veja, no gráfico abaixo, a comparação de um investimento de R$ 1 mil, feito pelo período de seis meses.

A aplicação de R$ 1 mil em um fundo de renda fixa com rentabilidade bruta igual a 100% do CDI e taxa de administração de 2,5% resultou, nos últimos seis meses, em uma rentabilidade menor que a da poupança, assim como um CDB com rentabilidade de 78% do CDI apresentou pior resultado, quando comparado à caderneta. Isso porque esses investimentos possuem tributos e, no caso dos fundos, também taxa de administração.

A comparação entre os investimentos varia conforme as oscilações da taxa de juros. Ou seja, em um período de tendência de queda da taxa básica de juros, a atratividade da poupança tende a aumentar, conforme simulação abaixo: