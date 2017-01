Publicada em 20 de janeiro de 2017 às 13:12

A prefeita Délia Razuk recebeu esta semana no gabinete o secretário da Casa Civil do Governo do Estado, Sérgio de Paula, para tratar de diversos assuntos e, principalmente, da construção de uma agenda com o Governador Reinaldo Azambuja em Dourados.

Sérgio de Paula disse que a intenção de Reinaldo é fazer uma visita a pelo menos seis municípios, começando por Dourados e a expectativa é de que essa agenda tenha início antes do dia 10 de fevereiro.

Para a prefeita, é uma iniciativa interessante já nos primeiros dias das novas administrações municipais, porque é a partir desse contato que muitos projetos poderão ser discutidos e encaminhados.

O secretário de Governo da prefeitura, Raufi Marques, também participou do encontro.