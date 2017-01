Publicada em 4 de janeiro de 2017 às 13:30

Délia recebe indígenas e quer ações nas aldeias com participação de todas as etnias nas decisões

A prefeita Délia Razuk recebe na manha desta quarta-feira um grupo de lideranças indígenas e garantiu que quer que as ações da Prefeitura atinjam todas as aldeias e que tenha a participação de lideranças de todas as etnias: Guarani, Kaiowa e Terena.

Durante o encontro que contou com as presenças do secretário Municipal de Agricultura Familiar e Economia Solidária, Landmark Ferreira Rios, a prefeita anunciou a criação de uma Feira Indígena que deverá acontecer uma vez por semana nas tendas do Parque dos Ipês onde já acontece todas às terças-feiras a Feira de Produtos Orgânicas da Agricultura Familiar.

Participaram da reunião o advogado terena Wilson Mattos, coordenador regional do ODIN (Observatório dos Direitos Indígenas); a professora Edna Souza, filha do líder Guarani Marçal Tupã-Y e integrante da INCOMINDIOS (Rede Internacional de Defesa dos Direitos dos Índios e outras etnias) sediada na Holanda; os professores indígenas Cesar Fernandes e Maximino Rodrigues.

No encontro Délia falou com as lideranças indígenas sobre a atuação da Coordenadoria Municipal de Assuntos Indígenas (CMAI) e as ações que serão desenvolvidas nos próximos quatro anos. A prefeitura garantiu prioridade no atendimento às necessidades da população indígena de Dourados que superar a quinze mil pessoas.

“Vamos organizar as ações no âmbito de todas as secretarias contemplando todas as etnias”, enfatizou a prefeita ao lembrar que Dourados foi a única cidade do Brasil a ter um índio participando da Comissão de Transição numa clara demonstração do respeito que sua administração tem por todas as etnias.

“Quero ouvir mais a comunidade indígena”, garantiu Délia ao ressaltar a forte presença da Secretaria de Agricultura Familiar nas aldeias de Dourados e de lembrar o compromisso que o secretario Landmark Rios tem com esta comunidade. Délia e Landmark afirmaram que é muito grande a produção de alimentos na Reserva Indígena graças a qualidade do solo. “Vamos trabalhar na geração de renda nas aldeias tendo como base a comercialização dos produtores agrícolas”, enfatizou a prefeita.

Délia lembrou as lideranças indígenas que foi no período em que esteve à frente da Prefeitura como interina que os índios passaram a ter o direito de eleger os diretores das escolas das aldeias. “Esta é conquista da comunidade que agora é contemplada com a contratação dos professores de todas as etnias aprovados em concurso público”, finalizou.