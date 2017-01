Publicada em 2 de janeiro de 2017 às 17:32

A prefeita Délia Razuk empossou no inicio da tarde desta segunda-feira Albino Mendes como novo diretor-presidente da FUNSAUD (Fundação de Serviços de Saúde de Dourados.

O decreto de nomeação foi assinado na sala de reuniões do gabinete e contou com as presenças dos secretários de Saúde, Renato Vidigal; de Governo Raufi Marques e de Administração Denize Portolann. Também estavam presentes os vereadores Braz Melo, Romualdo Ramim e Carlito do Gás.

Conforme a Lei Complementar nº 245, aprovada pela Câmara de Vereadores autorizou a criação da Funsaud que é constituída para administrar o Hospital da Vida e a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24 horas. anunciado pelo governo do Estado.

Albino Mendes nasceu em São Paulo/SP, no dia 15 de fevereiro de 1945, veio para Dourados em 1972, quando começou a trabalhar na Radio Clube (1972 a 2004).

Em Dourados se formou em Direito pela Socigran, atual Unigran e casou-se com a professora Nilcéia Maria Pico Mendes tem dois filhos Janaina Pacco Mendes formada em Direito e Everton Basílio Pacco Mendes, formado em Medicina.

Foi vereador eleitos por três mandatos, de 1982 a 1988, 1989 a 1992 e de 2010 a 2012. Foi presidente da câmara de vereadores de 1989 a 1991. Foi Suplente de Senador de 1991 a 1998. Foi vice-prefeito na gestão de 2004 a 2008. É Cidadão Douradense e Cidadão Sul-Mato-Grossense. Também é sócio-fundador do Rotary Caiuás de Dourados, onde também foi presidente em dois mandados.