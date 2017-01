Publicada em 20 de janeiro de 2017 às 16:05

A prefeita Délia Razuk mencionou a criação de um canal de diálogo para buscar o melhor para a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul

A prefeita Délia Razuk recepcionou a vice-governadora Rosi Modesto (PSDB) na manhã desta sexta-feira (20) em Dourados e falou sobre a importância da visita. Rose responde pelo Governo do Estado até o dia 30 deste mês por conta das férias do governador Reinaldo Azambuja (PSDB). “Dourados se orgulha desta visita, esperamos que seja o começo de uma grande parceria de trabalho e o início de uma etapa de diálogo para beneficiar a nossa cidade”, saudou a prefeita.

A governadora em exercício veio acompanhar a execução das obras de implantação da escola de tempo integral que vai funcionar no prédio onde está sendo construída a escola estadual Rita Silveira, na Vila Roma, e ainda participou da entrega de viaturas para o 2° Grupamento de Bombeiros Militar, além de manter agenda institucional na cidade.

Durante a visita, a prefeita de Dourados disse que a escola de tempo integral deve se constituir em um espaço para que os alunos egressos do 9º ano possam encontrar uma especialidade, ganhar um aprendizado técnico e almejar uma profissão. No Corpo de Bombeiros, ela agradeceu o empenho dos deputados José Carlos Barbosa [atualmente licenciado para responder pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública] e Zé Teixeira, que disponibilizaram as emendas para a compra da unidade de resgate e do programa MS Mais Seguro, do Governo, que proporcionou a outra viatura, de apoio e salvamento.

Junto com a prefeita Délia Razuk, acompanharam a agenda de Rosi Modesto vários secretários municipais e os vereadores de Dourados, Idenor Machado (PSDB), Alan Guedes e Cido Medeiros (DEM), Carlito do Gás (PEN) e Braz Melo (PSC).