Publicada em 17 de janeiro de 2017 às 16:11

Uma equipe de investigadores da DEFRON realizava diligência nesta segunda-feira, 16, na região de fronteira quando por volta das 08h45, durante bloqueio policial na MS 164 no km 104 (Posto Fiscal Aquidabã), a cerca de 150 metros da divisa com o Paraguai, efetuaram a apreensão de uma Carreta Scania modelo G420 de cor branca com placas EJZ-9124, Santo Antônio do Caiuá-PR, tracionando o semirreboque basculante com placa AVE-4990 de Paranavaí-PR, com registro de furto na cidade de Paranavaí-PR.

Ao perceber a barreira policial, o motorista reduziu a velocidade, saltou do veículo em movimento fugindo em desabalada carreira adentrando na mata próxima às margens da rodovia. De imediato os investigadores passaram a realizar buscas nas imediações e informaram outras forças de segurança, repassando as características do indivíduo. O cerco policial durou até por volta das 18h, quando uma equipe da (PMRE) Policia Militar Rodoviária Estadual, deteve Breno H.C.O., 20 anos, todo sujo e molhado, o qual foi entregue aos policiais da DEFRON.

Aos investigadores Breno afirmou que na madruga de segunda-feira, 16, em Paranavaí-PR abriu a porta do caminhão com chave mixa, rompeu a trava do volante, fez ligação direta, e dirigiu com rumo ao Paraguai onde entregaria o veículo aos receptadores por R$ 20.000,00, no entanto ao avistar a barreira da DEFRON resolveu abandonar a carreta com medo de ser abordado.

Ao ser interrogado na sede da DEFRON, disse que fugiu porque no ano passado já havia sido preso por policiais do DOF transportando 49 kg de maconha, bem como confessou que não foi a primeira vez que praticou furto, sendo que foi a segunda carreta que subtraiu, porém já furtou diversos caminhões na região de Maringá e Paranavaí-PR, sendo que todos os veículos levou para o Paraguai.

A vítima, Bruno Costa Niehues, após ser notificada da recuperação de seu caminhão compareceu a sede da DEFRON, onde prestou declarações, esclareceu que seu veículo encontra-se financiado e não possuía seguro, externando ao final toda sua alegria e satisfação com a Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. Por sua vez, o meliante Breno foi autuado em flagrante pela prática de delito de furto qualificado de veículo automotor, que venha a ser transportado para outro estado ou para o exterior, e encaminhado ao presídio de Ponta Porã à disposição da Justiça.