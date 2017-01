Publicada em 26 de janeiro de 2017 às 18:14

Cursos técnicos em diversas áreas estão com inscrições abertas nas unidades do Senac MS

Muitos ramos do mercado estão com carência de profissionais qualificados, o que faz dos cursos técnicos um grande diferencial no currículo. Quem tem o interesse em iniciar uma formação de nível técnico, encontra diversas opções nas unidades do Senac em Mato Grosso do Sul.

Um dos cursos é o de Técnico em Enfermagem, com início dias 20 e 22 de fevereiro, em duas turmas, em Campo Grande. O objetivo do curso é formar profissionais para atuar em serviços de saúde pública ou privada, hospitais, clínicas e outros sob a supervisão e orientação do enfermeiro, executando com segurança os procedimentos de promoção, recuperação e manutenção da saúde, trabalhando em equipes multiprofissionais, visando à melhoria da qualidade de vida da população.

Outra opção é o curso de Técnico em Estética, também com início dia 20 de fevereiro, na Capital. O curso habilita o aluno para avaliar as condições da pele, selecionar e executar procedimentos estéticos faciais e corporais, utilizando técnicas, tecnologias e produtos cosméticos. O profissional pode atuar em seu próprio negócio, além de prestar serviços tanto domiciliares como em salões e institutos de beleza, spas, hotéis e indústrias cosméticas.

Há ainda o curso de Técnico em Computação Gráfica, em que o aluno aprende a desenvolver visualizações de projetos estáticos, animados e tridimensionais e a operar as principais ferramentas gráficas do mercado, como o Adobe Photoshop, para atuar em uma profissão inovadora e em um mercado repleto de oportunidades. As aulas têm início dia 20 de fevereiro em Corumbá e Campo Grande.

No curso Técnico de Design de Interiores o aluno desenvolve habilidades empreendedoras, técnicas e criativas necessárias para realizar projetos, pesquisas de tendências, operar as ferramentas e selecionar as cores, formas e texturas certas para deixar cada ambiente mais funcional. As aulas têm início dia 20 de fevereiro, na Capital.

O curso de Técnico em Informática tem início dia 20 de fevereiro, em Campo Grande, e habilita o profissional para que realize o planejamento e execução dos processos de manutenção de computadores, criação e configuração de servidores e redes locais e desenvolvimento de aplicativos computacionais.

Em Três Lagoas a opção é o curso Técnico em Administração, que têm início dia 20 de fevereiro. Ao longo do curso o aluno aprende a elaborar e implementar planejamentos estratégicos empresariais, assim como acompanhar os resultados e executar as tarefas administrativas de uma empresa.

Por último, tem o curso de Técnico de Análises Clínicas, com início dia 20 de fevereiro, em Campo Grande e Dourados. O curso ensina a executar as atividades laboratoriais necessárias para o diagnóstico de doenças e a trabalhar em equipes multidisciplinares para o avanço das Análises Clínicas. O crescimento e o envelhecimento da população, assim como a expansão dos serviços de saúde fazem com que a demanda por profissionais da área da saúde esteja em constante crescimento.

Vantagens – Os cursos de nível técnico são uma das principais alternativas de qualificação, com foco no mercado de trabalho. Têm alta taxa de empregabilidade, com acesso rápido ao mercado e bons salários, devido à falta de profissionais qualificados em determinadas profissões. “Os profissionais de nível técnico conseguem boa aceitação nas empresas, especialmente pelo ensino focado e aprofundado em uma área de atuação”, afirma o diretor do Senac MS, Vitor Mello.

Para a aluna do curso Técnico em Enfermagem, Hellen Souza da Silva, o curso foi um divisor de águas na sua vida profissional. “Antes mesmo de termina-lo, com a conclusão do módulo de Auxiliar de Enfermagem, já fui aprovada no processo seletivo da Santa Casa. E tenho certeza que vou alcançar muito mais, me sinto preparada para isso”, afirma.

A aluna do curso Técnico de Design de Interiores, Elisa Bolaceu de Ávila, diz que o curso superou suas expectativas. “A qualidade do curso me surpreendeu. Achei que íamos apenas aprender a decorar, mas aprendemos a desenhar, fazer planta baixa e até trabalhar no programa Autocad”, conta.

No Senac, todas as aulas são realizadas em laboratórios de última geração, com os mais modernos equipamentos do mercado, e são ministradas por docentes qualificados. Os alunos contam ainda com o Banco de Oportunidades de Trabalho (BOT), que oferece encaminhamento para o mercado de trabalho e orientação profissional.

Serviço – Mais informações pelo e-mail atendimento@ms.senac.br ou no site: www.ms.senac.br/tecnicos