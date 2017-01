Publicada em 3 de janeiro de 2017 às 15:30

Cursos de férias para crianças e adolescentes são opções no Senac de Naviraí

O Senac de Naviraí está com inscrições abertas para cursos de férias, destinados a crianças de adolescentes entre 7 e 17 anos de idade. São opções para meninos e meninas aproveitarem as férias aprendendo na cozinha.

O curso Chefinhos e Lanches Doces, que será realizado nos dias 26 a 30 de janeiro, ensina aos alunos receitas de cookies, alfajor, bolo no pote, limonada e picolé de colágeno, além de técnicas básicas de cozinha. Para participar é necessário ter entre 7 e 12 anos de idade.

Outra opção é o curso Chefinhos e Lanches Salgados, nos dias 23 a 25 de janeiro, das 14h às 17h. Além das boas práticas na cozinha os alunos também iniciam o aprendizado da gastronomia com técnicas básicas de cozinha e preparo de receitas salgadas: wrap, sanduíche no espeto, hambúrguer, salada no pote, mini pizza. Para participar também é necessário ter entre 7 e 12 anos de idade.

Já o curso Chef Teen, que tem como público os adolescentes entre 13 e 17 anos, será das 13h às 17h, nos dias 01 e 02 de fevereiro. Os alunos vão poder conhecer as técnicas básicas de culinária, incluindo a seleção, higiene e o preparo dos alimentos, assim como a aplicação prática da valorização na apresentação e montagem dos pratos. Os jovens vão aprender as boas práticas na cozinha e preparar receitas salgadas e doces.

Outras informações sobre os cursos estão disponíveis no site: www.ms.senac.br, pelo e-mail atendimento@ms.senac.br ou ainda pelo telefone (67) 3409-0400.