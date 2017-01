Publicada em 21 de janeiro de 2017 às 09:00

O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki chegou ao RIo Grande do Sul na manhã deste sábado (21), para o velório que será realizado no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre. O presidente da República, Michel Temer, e outras autoridades devem comparecer.

O corpo de Teori chegou à Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana, por volta de 7h20, onde estavam familiares. A presidente do STF, Cármen Lúcia, também aguardava no local. Após, o corpo seguiu em cortejo pela BR-116 para a capital gaúcha. Conforme a assessoria de imprensa do tribunal, após a chegada do corpo, a ministra já estava no local.

Segundo a assessoria de imprensa da Corte, a cerimônia está marcada para começar 9h e será inicialmente fechada para família e amigos. A partir das 11h, o local será aberto para visitação pública. O corpo será sepultado às 18h no Cemitério Jardim da Paz, também em Porto Alegre.

O ministro do STF morreu na quinta-feira (19), aos 68 anos, em um acidente aéreo no litoral do Rio de Janeiro. Viúvo desde 2013, Teori deixa três filhos. Ele se tornou ministro do STF em 2012 por indicação da então presidente da República, Dilma Rousseff.

O presidente Michel Temer embarcará às 11h, no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, para Porto Alegre, para acompanhar a cerimônia. A agenda oficial de Temer prevê que o presidente irá chegar ao velório às 13h.

Metade dos ministros do Supremo deverá vir ao Rio Grande do Sul para o velório de Teori. Relator da Lava Jato na Suprema Corte, Teori estava de férias e viajava para a casa de praia do empresário Carlos Alberto Filgueiras, dono do Grupo Emiliano.

Filgueiras também morreu na tragédia. Além dele e do ministro do STF, morreram outras três pessoas na aeronave: Osmar Rodrigues (piloto do avião), Maira Lidiane Panas Helatczuk (massoterapeuta de Filgueiras) e Maria Ilda Panas (mãe de Maira).

Do G1