Publicada em 31 de janeiro de 2017 às 15:00

Corpo de Bombeiros Militar em Dourados realiza Instrução com a Pistola PT-100 Cal. .40 Taurus

Nesta terça-feira, 31, por volta das 08h20, no quartel do 2°Grupamento de Bombeiros Militar em Dourados, foi ministrada uma instrução para a tropa sobre manuseio de arma de fogo(PT-100 .40).

Estão sendo repassados ao efetivo conhecimentos básicos teóricos e práticos acerca do manuseio, montagem, desmontagem e manutenção do respectivo armamento, além da padronização de utilização na unidade.

A Pistola PT 100 .40 Taurus foi adquirida recentemente pelo Governo do Estado e entregue a Corporação, a mesma passa gradualmente a substituir a utilização do Revólver Calibre .38 há muito tempo utilizado pelo CBMMS. O novo armamento tem a finalidade de garantir a segurança da unidade, bem como das guarnições do serviço operacional.

A pistola PT 100 .40 atualmente é o armamento mais utilizado nas forças policiais do Brasil, tendo em vista seu alto poder de parada contra um agressor “Stopping Power”.

A instrução foi conduzida pelo 3º Sgt Bm Alisson Tagino de Melo, supervisionada pelos oficiais da unidade.