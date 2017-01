Publicada em 19 de janeiro de 2017 às 07:12

Bastante contestado pelos resultados obtidos em 2016, o Corinthians venceu o seu primeiro compromisso em 2017. A equipe comandada por Fábio Carille derrotou o Vasco de Cristóvão Borges por 4 a 1 na noite desta quarta-feira, em Orlando, e avançou à decisão da Copa Flórida.

O Corinthians encaminhou a vitória no primeiro tempo, quando ainda contava com a sua formação titular – Carille mudou todo o time no intervalo. Camacho abriu o placar em uma tabela com Rodriguinho, e Éder Luís empatou com um belo chute de fora da área. Nos acréscimos, Marlone trabalhou a bola com Romero e mandou para a rede. Já no segundo tempo, o estreante Kazim aproveitou jogada de Marquinhos Gabriel, que fecharia o marcador com passe do inglês naturalizado turco, para cabecear para dentro.

O resultado classificou o Corinthians para enfrentar o vencedor do duelo entre São Paulo e River Plate, da Argentina, na decisão da Copa Flórida – o confronto será no sábado, de novo em Orlando. O Vasco jogará contra o perdedor no mesmo dia.

O jogo – Diante de um público pequeno em Orlando, Vasco e Corinthians propuseram uma partida vistosa nos primeiros minutos. Luan cabeceou a bola na trave logo em uma das primeiras investidas do time carioca, enquanto o paulista respondeu com um bom chute da entrada da área de Rodriguinho, defendido por Martín Silva.

Aos 20 minutos, o Corinthians abriu o placar. Camacho avançou ao ataque pelo meio, como tem pedido Fábio Carille nos primeiros dias de pré-temporada, tabelou com Rodriguinho e apareceu diante do goleiro do Vasco para concluir para o gol.

Sem se abater, a formação dirigida por Cristóvão Borges não demorou a igualar o marcador novamente. Éder Luís recebeu a bola do também experiente Nenê na ponta esquerda, ajeitou e mandou no ângulo oposto. Cássio não alcançou.

A partir de então, as duas equipes diminuíram o ritmo nos Estados Unidos, deixando o jogo truncado e com algumas faltas mais duras – o estreante corintiano Gabriel foi um dos que entraram em cena neste momento. Pelo Vasco, Nenê era quem tentava colocar a bola no chão, ainda que de forma atrapalhada. Pelo Corinthians, o desafogo era com Rodriguinho.

Em seu último ataque na etapa inicial, o time paulista voltou a sacudir a rede. Aos 45 minutos, Marlone tocou para Romero, recebeu de volta e completou bem, como havia feito Camacho, para anotar o seu primeiro gol em 2017.

Satisfeito com o resultado parcial, o Corinthians colocou em prática o plano de dar rodagem a outros atletas no segundo tempo. Fábio Carille cumpriu o que havia prometido e mudou toda a sua equipe no intervalo.

No Vasco, Cristóvão preferiu esperar mais um pouco para fazer alterações. Não muito. Com o ritmo da partida morno outra vez, ele recorreu a Yago Pikachu, Escudero e Mateus nas vagas de Madson, Guilherme e Éder Luís depois de dez minutos do recomeço do jogo. Mais tarde, Alan Cardoso, Andrezinho e Ederson substituíram Henrique, Julio dos Santos e Thalles.

Com tantas mudanças, Vasco e Corinthians demoraram a se encontrar em campo, protagonizando um duelo bem menos emocionante do que aquele do princípio da partida. As duas equipes passaram a depender bastante de jogadas individuais, levantando vez ou outra a torcida presente no Bright House Networks.

Diante desse panorama, o Corinthians levou a melhor. Aos 36 minutos, Marquinhos Gabriel carregou a bola dentro da área até a linha de fundo e cruzou. Livre de marcação, o inglês naturalizado turco Kazim cabeceou para dentro e praticamente sacramentou a primeira vitória corintiana na temporada.

Kazim ainda devolveria o presente de Marquinhos Gabriel. Aos 44 minutos, o estreante correu pela direita, apareceu na frente de Martín Silva e passou para o meia completar a jogada, sozinho, transformando a vitória sobre o Vasco em goleada.

Ficha Técnica

Vasco 1 x 4 Corinthians

Local: Estádio Bright House Networks, em Orlando (EUA)

Data: 18 de janeiro de 2017, quarta-feira

Horário: 22 horas (de Brasília)

Árbitro: Esteban Rosano (EUA)

Assistentes: Abdel Kuttaineh e Hassan Belmnahia (ambos dos EUA)

Cartões amarelos: Julio dos Santos, Thalles e Rodrigo (Vasco); Gabriel e Paulo Roberto (Corinthians)

Gols: VASCO: Éder Luís, aos 24 minutos do primeiro tempo; CORINTHIANS: Camacho, aos 20, e Marlone, aos 45 minutos do primeiro tempo; Kazim, aos 36, e Marquinhos Gabriel, aos 44 minutos do segundo tempo

Vasco: Martín Silva; Madson (Yago Pikachu), Luan (Rafael Marques), Rodrigo e Henrique (Alan Cardoso); Evander (Bruno Gallo), Guilherme (Escudero), Nenê e Julio dos Santos (Andrezinho); Thalles (Ederson) e Éder Luís (Mateus)

Técnico: Cristóvão Borges

Corinthians: Cássio (Caique França); Fagner (Léo Príncipe), Pedro Henrique (Vilson), Balbuena (Yago) e Moisés (Marciel); Gabriel (Paulo Roberto), Camacho (Cristian), Romero (Giovanni Augusto), Rodriguinho (Guilherme) e Marlone (Marquinhos Gabriel); Jô (Kazim)

Técnico: Fábio Carille

Da Gazeta Esportiva