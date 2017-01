Publicada em 31 de janeiro de 2017 às 15:55

Jadson está cada vez mais próximo de ser anunciado pelo Corinthians. Clube e representante do jogador enfim chegaram a um acordo financeiro após reunião na segunda-feira à noite. O contrato ainda não está assinado, mas o clube dá como certa a contratação do reforço. Os empresários dele ainda não confirmam.

Interessado em um contrato de três temporadas, Jadson deve assinar um vínculo por apenas duas, como quer o clube alvinegro. Uma das sugestões tratadas no momento, porém, é uma cláusula que garantiria a renovação automática por mais um ano em caso de presença de Jadson em mais de 50% dos jogos no segundo ano de vínculo.

Depois de rescindir contrato com o Tianjin Quanjian, da China, Jadson virou prioridade no Corinthians. A negociação, porém, chegou a travar quando o meio-campista pediu R$ 650 mil de salários e mais R$ 10 milhões em luvas, valor considerado muito alto pelo presidente Roberto de Andrade.

Jadson é visto pela diretoria e pela comissão técnica como a peça que faltava para colocar a equipe em outro patamar. Por conta da experiência e do histórico bastante positivo no clube, o jogador seria o ponto de referência durante o processo de reformulação do time.

Assim como com Tite, ele chega para atuar pelo lado direito no esquema 4-1-4-1, setor em que o técnico Fábio Carille ainda não definiu um titular. Romero e Giovanni Augusto foram testados na função durante os jogos da pré-temporada.

Essa será a segunda passagem de Jadson pelo Corinthians. Envolvido na troca com o São Paulo por Alexandre Pato, o meio-campista viveu grande momento em 2015. Na época, recebeu uma oferta milionária do Jiangsu Sainty, da China, mas foi convencido por Tite e pelo então diretor de futebol Sergio Janikian a ficar. O assédio voltou após a conquista do Brasileirão, quando ele acertou com o Tianjin Quanjian.

Jadson, de 33 anos, disputou 102 partidas pelo Corinthians e marcou 24 gols.

Do Globo Esporte