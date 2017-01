Publicada em 26 de janeiro de 2017 às 17:05

O Corinthians está confiante com a possibilidade de anunciar a contratação do meia Jadson em breve. Foi o que disse o diretor de futebol Flávio Adauto nesta quinta-feira, pouco antes de apresentar o zagueiro Pablo como reforço. Em relação ao atacante marfinense Didier Drogba, ainda há paciência para esperar uma resposta à proposta feita pelo clube.

“Vamos falar sobre esses dois jogadores de uma vez porque a próxima pergunta será sobre o Drogba”, adivinhou Adauto, sorrindo, ao ser questionado sobre a chegada de Jadson. O dirigente se reuniu com o presidente Roberto de Andrade e com um representante do meia que se desvinculou do Tianjin Quanjian, da China, na terça-feira para apresentar a oferta corintiana.

“Agora, não temos nada a fazer a não ser esperar a resposta. Espero que seja positiva. Temos interesse no jogador, e ele tem interesse em vir para o Corinthians. A conversa que tivemos foi legal. Resta eles definirem se estão de acordo com os valores”, comentou Adauto, para quem o acerto poderá ocorrer “hoje, amanhã ou em outro dia”.

Inicialmente, Jadson pretendia receber R$ 10 milhões de luvas, o que aceitou reduzir consideravelmente, por um contrato válido por três temporadas, para ter estabilidade profissional aos 33 anos. O Corinthians propôs duas, além de salários não muito distantes daqueles que já pagava ao atleta à época da conquista do Campeonato Brasileiro de 2015.

“Esses três anos de contrato não inviabilizariam um acordo, mas estamos insistindo em dois porque sabemos que é um período bom para todo o mundo. Eles levaram essa informação e estamos esperando a resposta”, reiterou o diretor de futebol do Corinthians, que é cauteloso para firmar um vínculo extenso com um jogador já veterano, apesar da concorrência de outros clubes, como o Atlético-MG, pela contratação.

Drogba é ainda mais velho – tem 38 anos – e, a princípio, não empolgou o departamento de futebol corintiano. A vinda do astro que estava no Montreal Impact, do Canadá, era um projeto do marketing do clube que foi levado adiante pelo presidente Roberto de Andrade em meio à aceitação positiva entre os torcedores.

“Anteontem, esclarecemos tudo aquilo que já foi falado. Agora, tudo está bem clarinho”, sorriu Adauto, referindo-se a uma conversa que Roberto de Andrade teve com Drogba via videoconferência. “O Drogba ficou de dar uma resposta. Sabemos que jogar no futebol sul-americano será uma mudança brusca para ele, que terá que consultar a família e se inteirar de todas coisas. Ele deixou as postas abertas. Agora, temos que esperar”, conformou-se.

William Pottker

Enquanto negocia com Jadson e Drogba, o Corinthians também tenta antecipar a chegada do centroavante William Pottker, que tirará da Ponte Preta. O clube de Campinas já recebeu o empréstimo do atacante Lucca e também almeja a cessão do zagueiro Yago, mas só pretende liberar o seu jogador ao término do Campeonato Paulista.

“Temos tudo acertado com o Pottker. Isso não é segredo para ninguém. Só não sabemos quando ele irá se apresentar. Existe uma remota possibilidade de chegar antes do campeonato”, ponderou Flávio Adauto.

Da Gazeta Esportiva