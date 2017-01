Publicada em 16 de janeiro de 2017 às 13:01

O Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) de Dourados divulgou cronograma de atividades através do departamento de Controle de Vetores durante esta semana, de 16 a 21 de janeiro.

Segundo informação do CCZ, nos dias 16 a 20 (segunda a sexta-feira) será realizado trabalho de rotina com visita domiciliar nos bairros da cidade. A definição do local a ser visitado tem base nas notificações de dengue e demais zoonoses no município.

Nestas visitas, ocorre a inspeção do imóvel, orientação aos moradores, eliminação e tratamento (com larvicida) dos focos e possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre chikungunya e zika.

Segundo ressalta o CCZ, o imóvel que apresentar situação crítica, não atendendo as solicitações previstas na Lei Municipal nº 3965 de 11 de fevereiro de 2016, será notificado e estará sujeito a multa.

Sábado

No sábado o mutirão vai se concentrar no bairro Chácara dos Caiuás. A informação é de que o ponto de encontro e saída será a unidade de saúde do bairro. A ação ocorrerá entre 7h e 13h.

Somente as condições climáticas e possíveis notificações de dengue, chikungunya, zika e leishmaniose em outros bairros deve afetar o cronograma. O contato com o CCZ é pelo telefone 3411-7753.