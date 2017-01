Publicada em 28 de janeiro de 2017 às 09:00

Raphael Veiga chamou a atenção durante esta semana de treinos no Palmeiras. Aos 21 anos, o meio-campo foi contratado do Coritiba sem muita festa, por R$ 4,5 milhões, mas já começa a despontar entre os demais reforços.

Na última semana, o meio-campo foi um dos que mais se destacou em todos os testes comandados por Eduardo Baptista. Além de ter feito um gol no amistoso contra a Chapecoense, ele fez outro em jogo-treino contra o Atibaia. Mais do que isso, comandou o meio-campo no setor de criação, aparecendo com eficiência em jogadas abertas e centralizadas.

Seu rendimento alto somado ao bom desempenho de Vitinho, outro que enche os olhos da comissão, fizeram Eduardo Baptista elogiar bastante o setor ofensivo no jogo-treino.

“Foi o primeiro jogo que, ofensivamente, considerando a movimentação, eu saí satisfeito. E não significa que chegamos no máximo. Sem a bola eles incomodavam e com a bola faziam boas trocas. Vamos pegar equipes fechadas e precisamos melhorar a pressão alta e pegar o tempo disso. E isso é treino”, analisou.

Baptista sabe que ainda poderá melhorar seu poder ofensivo com os retornos de Moisés, que está no departamento médico, Dudu, que não jogou porque estava com a seleção, e Guerra, que ainda não tem condições de jogo.

Ainda assim, já coloca em Veiga o rótulo de um jogador que poderá facilmente contar em qualquer ocasião, especialmente em uma temporada que contará com Paulista, Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

“Não digo que surpreendi, porque eu acompanhei ele no 2º turno. E vi que que a reação do Coritiba teve muito do Raphael. Então eu tinha um olhar para ele. Mas o que me deixa contente é que ele chegou e não sentiu o peso. Ele tomou conta ali jogando aberto, jogando fechado. Mostrou personalidade e consegue aplicar as correções que damos a ele durante os treinos. Ele entra na concorrência de igual para igual com todos”, afirmou o técnico.

Neste domingo, Veiga deve receber a chance de atuar no amistoso contra a Ponte Preta, no Allianz Parque. Outro que deverá estar em campo e tem recebido elogios é Felipe Melo: sua saída de bola e inteligência tática causaram boa impressão.

Do Uol