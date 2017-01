Publicada em 5 de janeiro de 2017 às 17:00

Ano terá estreia de diretores criativos, filmes e exposições

O ano de 2017 trará aos fãs do mundo fashion novidades muito aguardadas. Estreias na direção criativa de algumas das maiores grifes do mundo e mostras e filmes sobre a vida de estilistas marcarão os próximos meses.

Para a alegria dos amantes da moda, confira abaixo uma seleção fashionista com oito acontecimentos que prometem movimentar esse universo em 2017:

1 – Na Semana de Moda de Nova York, em fevereiro, Fernando Farcia e Laura Kim estrearão como diretores criativos da grife Oscar de La Renta, mostrando a coleção inverno 2018. A dupla ocupa o cargo deixado por Peter Copping, e ambos já trabalharam anteriormente na maison.

2 – Também na “Fashion Week” de Nova York, o estilista Raf Simons debutará como diretor criativo da Calvin Klein. O belga já trabalhou para a Dior, e sua contratação faz parte de uma nova estratégia da marca para unificar a linha criativa de todas as suas coleções.

3 – O filme sobre a vida de um dos estilistas mais respeitados do mundo, Alexander McQueen, começa a ser filmado neste ano. A cinebiografia do britânico, que se suicidou em 2010, será dirigida por Andrew Haigh, e McQueen será interpretado pelo ator Jack O’Connell. O longa dará destaque à caótica relação do estilista com a amiga Isabella Blow, ex-editora da “Vogue”.

4 – A mostra sobre a maison Comme des Garçons, fundada pela designer japonesa Rei Kawakubo, irá explorar as entranhas da excêntrica marca no Metropolitan Museum of Art (MET), em Nova York. A exposição terá uma retrospectiva completa das criações de Kawakubo, desde sua primeira coleção, em 1981, até peças recentes.

5 – Alexa Chung, modelo e apresentadora de origem chinesa, estreia sua própria linha de roupas em maio. A marca da influenciadora digital, que já dita tendências há bastante tempo, é muito aguardada pelo mundo fashion.

6 – Para celebrar os cincos anos da pequena Harper Beckham, Victoria Beckham lançará, em abril, mais de 200 peças infantis e juvenis criadas para a marca Target. A coleção terá tons pastel e estampas de primavera e promete marcar sua entrada no “childrenswear”.

7 – Outra produção de Hollywood que está rendendo muita curiosidade é a nova temporada da série “American Crime Story”, na qual Lady Gaga interpretará a italiana Donatella Versace. A cantora, que sempre foi próxima à diretora, estrelará a história sobre o assassinato do fundador da grife, Gianni Versace.

8 – O cantor inglês e ex-membro da banda teen One Direction Zayn Malik, atual namorado da modelo Gigi Hadid, fará uma colaboração para a linha Versus, também da Versace. O músico desenhará a coleção e será o principal rosto da próxima campanha publicitária da marca.

Da AnsaFlash