Publicada em 9 de janeiro de 2017 às 11:50

Com festa da torcida do Flamengo, Conca desembarca no RJ

Darío Conca está de volta ao futebol brasileiro. Depois de ter a sua contratação anunciada pelo Flamengo, o meia argentino chegou nesta segunda-feira ao Rio de Janeiro, recepcionado por dezenas de torcedores.

O jogador, campeão brasileiro de 2010 com o Fluminense, passou pelo saguão do aeroporto do Galeão por volta das 9h20 e já teve o primeiro contato com a euforia rubro-negra. Apesar disso, a festa ficou somente por conta dos fãs, já que o meio-campista apenas acenou e passou rapidamente, sem falar com jornalistas.

A alegria dos flamenguistas acabou sobrando até para o Vasco. Com o grito de “Ê, o Conca é melhor que o Nenê (camisa 10 cruz-maltino)”, os rivais foram lembrados – e provocados.

E a chegada de Conca foi sucesso além das estruturas do aeroporto localizado na zona leste do Rio. A hashtag “Me deu Conca”, em alusão à música “Me deu Onda”, chegou a ser o assunto mais comentado do Brasil no Twitter.

Conca chegou à Gávea por empréstimo do Shanghai SIPG, time defendido pelos brasileiros Oscar, Hulk e Elkeson, e defenderá o Fla por uma temporada. Ele, porém, ainda terá que se recuperar de uma lesão no joelho antes de estrear com a camisa do novo clube.

Da Gazeta Esportiva