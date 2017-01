Publicada em 4 de janeiro de 2017 às 13:17

Single ‘I don’t wanna live forever (Fifty shades darker)’ é parceria da dupla. Continuação de ‘Cinquenta tons de cinza’ estreia em 9 de fevereiro.

O filme “Cinquenta tons mais escuros”, continuação de “Cinquenta tons de cinza”, ganhou nesta terça-feira (3) um novo trailer que tem na trilha sonora uma música de Zayn Malik e Taylor Swift. A faixa se chama “I don’t wanna live forever (Fifty shades darker)”. O longa estreia no Brasil em 9 de fevereiro.

No novo filme baseado na série best-seller de E.L. James, a mocinha Anastasia Steele (Dakota Johnson) exige outro acordo para dar uma nova chance ao misterioso protagonista, Christian Grey (Jamie Dornan). Os dois voltam a viver seu romance, mas figuras do passado de Grey passam a assombrar Ana.

Dessa vez, quem assume a direção é James Foley, responsável por alguns episódios da série “House of cards” – o primeiro filme foi dirigido por Sam Taylor-Johnson (“O Garoto de Liverpool”).

Michael De Luca, Dana Brunetti e Marcus Viscidi voltam como produtores, assim como a própria E. L. James. Além de Dornan e Johnson, o elenco tem Marcia Gay Harden, Kim Basinger, Hugh Dancy e Eric Johnson.

Lançado em 2015, “Cinquenta tons de cinza” arrecadou mais de US$ 570 milhões no mundo todo. No Brasil, o filme levou cerca de 6,5 milhões de pessoas aos cinemas.

