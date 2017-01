Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 07:42

Equipe estreou contra o Joinville pela Primeira Liga

Há quase dois meses da tragédia que matou quase toda a delegação da Chapecoense, o time catarinense fez sua primeira partida oficial na noite desta quinta-feira contra o rival Joinville e empatou em 0 a 0.

O jogo, válido pelo grupo C da Primeira Liga, foi de marcação forte, sendo os visitantes os melhores em campo, com mais chances de gol. Os melhores momentos da Chape na Arena Condá ficaram para o fim do jogo, com uma ótima cabeçada de Túlio de Melo.

O time tinha entrado em campo no último sábado (21), em um amistoso contra o Palmeiras, em jogo que também terminou empatado, mas em 2 a 2.

Agora, a equipe terá ainda pela frente, além dos jogos da Primeira Liga, o Campeonato Catarinense, pelo qual estreia no próximo domingo (29) – há exatos dois meses da tragédia – contra o Inter de Lages.

Com a queda do avião que levava a equipe para a disputa do primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana, no dia 29 de novembro de 2016, matou 19 jogadores do elenco profissional da Chapecoense, além de toda a comissão técnica e quase toda a diretoria do clube.

Da AnsaFlash