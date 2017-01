Publicada em 22 de janeiro de 2017 às 07:48

Abalada por um acidente aéreo no final de novembro de 2016, a Chapecoense voltou a entrar em campo na tarde deste sábado. Na Arena Condá, diante dos sobreviventes da tragédia, o time catarinense empatou por 2 a 2 com o Palmeiras, atual campeão brasileiro.

O primeiro jogo após o acidente foi marcado por uma série de homenagens às vítimas. De um camarote, Alan Ruschel, Neto e Jackson Follmann viram o empate com gols de Raphael Veiga, Douglas Grolli, Amaral e Vitinho. O amistoso marcou as estreias de Eduardo Baptista e Felipe Melo pelo Palmeiras.

Às 21h30 (de Brasília) da próxima quinta-feira, na Arena Condá, a Chapecoense estreia na Primeira Liga diante do Joinville. Já o Palmeiras, em preparação para o Campeonato Paulista, encara a Ponte Preta em novo amistoso às 17 horas de domingo, no Palestra Itália.

O Jogo – O Palmeiras começou ligeiramente melhor e abriu o marcador logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Egídio desceu pela esquerda e cruzou rasteiro para a grande área. Mesmo atrapalhado pela marcação, o estreante Raphael Veiga conseguiu completar para o gol.

A Chapecoense não se abateu e alcançou o empate três minutos depois. Em cobrança de falta na intermediária pelo lado esquerdo, Niltinho levantou na área. De cabeça, o ex-palmeiense Andrei Girotto mandou para o meio da área e Douglas Grolli completou para o gol

A partida disputada na Arena Condá seguiu equilibrada até o final do primeiro tempo e o placar permaneceu inalterado. O centroavante Wellington Paulista chegou a marcar após bola espalmada por Fernando Prass, mas a arbitragem assinalou impedimento corretamente.

A Chapecoense virou o marcador logo no primeiro minuto do segundo tempo. Em cobrança curta de escanteio do lado esquerdo, Reinaldo recebeu e levantou na primeira trave. O volante Amaral, emprestado pelo Palmeiras, cabeceou para marcar o segundo gol do time da casa.

Sem limite de alterações, os técnicos Eduardo Baptista e Vagner Mancini aproveitaram para fazer alterações, trocando o time inteiro. Aos 21 minutos do segundo tempo, o atacante Erik surgiu livre, mas perdeu a bola para o goleiro Elias ao tentar o drible.

O Palmeiras chegou ao empate na Arena Condá aos 33 minutos do segundo tempo com um golaço de Vitinho. O jovem meia recebeu na entrada da área pela esquerda, carregou para o meio e bateu forte, pelo alto, para marcar seu primeiro gol como atleta profissional.

Ficha Técnica

Chapecoense 2 x 2 Palmeiras

Local: Arena Condá, em Chapecó (SC)

Data: 21 de janeiro de 2017, sábado

Horário: 16h30 (de Brasília)

Árbitro: Héber Roberto Lopes

Assistentes: Nadine Camara Bastos e Maiara Americano Labes

Cartões amarelos: Wellington Paulista (CHA); Roger Guedes (PAL)

Gols:

Chapecoense: Douglas Grolli, aos 14 minutos do 1º Tempo, e Amaral, a 1 minuto do 2º Tempo

Palmeiras: Raphael Veiga, aos 11 minutos do 1º Tempo, e Vitinho, aos 33 minutos do 2º Tempo

Chapecoense: Artur Moraes (Elias); João Pedro (Zeballos), Douglas Grolli (Nathan), Fabricio Bruno (Luiz Otávio) e Reinaldo (Diego Renan); Andrei Girotto (Luiz Antônio), Amaral (Moisés) e Nenén (Dodô) (Martinuccio); Rossi (Arthur), Niltinho (Osman) (Nadson) e Wellington Paulista (Túlio de Melo)

Técnico: Vagner Mancini

Palmeiras: Fernando Prass (Jailson); Jean (Fabiano), Antônio Carlos (Mailton), Thiago Martins e Egídio; Felipe Melo (Thiago Santos); Róger Guedes (Keno), Tchê Tchê (Arouca), Raphael Veiga (Hyoran) e Dudu (Vitinho); Alecsandro (Erik)

Técnico: Eduardo Baptista

Da Gazeta Esportiva