Publicada em 29 de janeiro de 2017 às 08:35

Chapadão do Sul solicita apoio do Governo de MS para fomentar industrialização no município

Ações farão parte do programa de estruturações de núcleos industriais executado pela Semade

O núcleo industrial de Chapadão do Sul deve passar a integrar o projeto de estruturação executado pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico de MS. Isso porque, aproveitando a presença do Secretário Jaime Verruck na cidade, o prefeito João Carlos Krug, solicitou o apoio do Governo do Estado para fomentar a industrialização local.

O programa de estruturação de núcleos industriais vem sendo conduzido em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas a fim de proporcionar competitividade às indústrias já instaladas nesses locais e condições atrativas para a vinda de novos empreendimentos. Krug solicitou ao secretário apoio para ações de infraestrutura, como asfaltamento e se comprometeu a levar o projeto executivo para conhecimento do governador Reinaldo Azambuja.

“São ações fundamentais o apoio aos municípios, uma vez que precisamos viabilizar a atração de novos empreendimentos para nosso estado. Esse apoio vem sendo realizado graças ao FAI (Fundo de Apoio à Industrialização), gerenciado pela Semade, que é específico para dar competitividade às empresas e com um escopo bastante amplo de atuação. Essa é uma das metas do governador, levar mais industrialização com emprego, renda e melhor qualidade de vida para as pessoas”, disse o secretário.

Mato Grosso do Sul possui uma política forte na atração de novos investimentos privados, na qual se destacam incentivos fiscais diferenciados, somados às potencialidades e o equilíbrio financeiro asseguro pelo governo Reinaldo Azambuja. O balanço da atração e consolidação de investimentos para 2016 demonstra que, apesar da crise econômica e das perspectivas pouco pessimistas para 2017, o Estado mantém o crescimento da planta industrial com diversificação da matéria prima. A expansão das florestas de eucaliptos consorciadas com bois e grãos, por exemplo, chegou aos dois milhões de hectares.