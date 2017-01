Publicada em 3 de janeiro de 2017 às 14:40

Roupas, acessórios e calçados entram em liquidação de verão na C&A. Com descontos de até 60% os dias quentes ganharão ainda mais versatilidade, leveza e cor.

É o momento ideal para investir na versatilidade dos bodies e maiôs que conquistaram as mulheres nesta temporada. O fundo floral e as texturas em crochê estão presentes nas peças que traduzem a naturalidade da beleza feminina.

As araras masculinas contam com estampas tropicais e comfy style, a promoção traz camisetas, regatas, jeans, bermudas e peças beachwear.

Os pequenos querem aproveitar cada minuto das férias com muita diversão, por isso, a aposta está nas camisetas, moletons, jeans e conjuntos para todos os momentos.

Confira a seleção de produtos especiais em todas as lojas do Brasil, e também na loja virtual. (cea.com.br)

Sobre a C&A

A C&A é uma empresa de moda focada em propor produtos e experiências que vão além do vestir, conectando as pessoas a si mesmas e ao mundo à sua volta. Fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August, na Holanda, a marca abriu sua primeira loja no Brasil em 1976, em São Paulo. Hoje, a empresa está presente em todas as regiões e tem cobertura nacional, por meio de sua loja virtual. Conduz seus negócios de forma ética e sustentável, comprometida em oferecer moda com impacto positivo. Saiba mais sobre a C&A em: saladeimprensa.cea.com.br