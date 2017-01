Publicada em 4 de janeiro de 2017 às 15:45

Jogos olímpicos e paralímpicos contribuíram para a vinda dos estrangeiros, que injetaram US$ 6,2 bilhões na economia do País

Em 2016, o Brasil recebeu 6,6 milhões de turistas estrangeiros. O número representa um aumento de 4,8% em relação a 2015 e um recorde para o País, segundo o Ministério do Turismo.

A realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos na cidade do Rio de Janeiro contribuiu para o resultado. De acordo com o ministério, a vinda dos turistas estrangeiros injetou US$ 6,2 bilhões na economia nacional (o equivalente a mais de R$ 21 bilhões). O montante é 6,2% maior que os US$ 5,84 bilhões gastos em 2015.

“Os números são extremamente positivos. Se comparados com o contexto internacional, mostram que ainda podemos avançar muito, mas soubemos aproveitar os megaeventos que realizamos”, afirmou o ministro do Turismo, Marx Beltrão.

A Inglaterra, último país a sediar os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, registrou um crescimento de 0,92% de 2011 para 2012. Nos anos subsequentes, o aumento médio foi de 5% ao ano. “Ainda temos muita a fazer para aproveitar de forma eficiente o legado de imagem dos Jogos”, destacou o ministro.

Expectativa

Para 2017, a expectativa é que o fluxo de estrangeiros no País cresça em torno de 6%, mesma tendência de crescimento registrada em outros países que sediaram olimpíadas, no ano seguinte ao evento.

O aumento no fluxo no Brasil também é esperado devido ao retorno positivo dos turistas ouvidos pelo Ministério do Turismo no período dos Jogos. A pesquisa mostra que mais de 87% dos estrangeiros pretendem voltar ao Brasil e que 94,2% dos brasileiros querem retornar ao Rio de Janeiro.

Grande parte dos hóspedes esperados já deve chegar no verão. O ministério estima que o número de viagens pelo Brasil nos meses mais quentes (de dezembro a fevereiro) deve chegar a 73,4 milhões, registro superior as 72,8 milhões viagens realizadas no verão 2015.

O perfil da maior parte dos visitantes que desembarcaram no Brasil de janeiro a dezembro é de latinos e norte-americanos, seguidos de europeus. Os argentinos mantiveram a tradicional liderança entre os visitantes ao ultrapassarem a marca de 2,1 milhões de turistas.

Já os Estados Unidos ocuparam o segundo lugar, com o envio de 600 mil pessoas. Em seguida, aparecem na lista Chile, Paraguai, Uruguai, França, Alemanha, Itália, Inglaterra, Portugal e Espanha.

Do Portal Brasil