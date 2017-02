Publicada em 31 de janeiro de 2017 às 16:50

Agora, parece que é definitivo. Três semanas após confirmar que seria o diretor do filme The Batman, Ben Affleck decidiu que deixará a função de lado para se concentrar em interpretar o super-herói. As informações são do site Variety.Em um comunicado divulgado na noite de segunda (30), Affleck, que também mantém a função de produtor do longa-metragem, afirmou: “Há certos personagens que possuem um lugar especial nos corações de milhões. Executar esse papel demanda foco, paixão e a melhor atuação que eu puder dar. Ficou claro que eu não consigo realizar os dois trabalhos no nível que eles exigem.”

O ator continua: “Ao lado do estúdio [Warner Bros.], eu decidi encontrar um diretor que possa colaborar comigo nesse filme monumental. Eu ainda estou no projeto, e o estamos realizando, mas estamos procurando por um diretor no momento. Eu permaneço extremamente comprometido ao projeto, e ansioso para trazê-lo à vida para os fãs ao redor do mundo.”

Affleck como Batman em Batman Vs. Superman: A Origem da Justiça (2016)

O estúdio Warner Bros., por sua vez, também emitiu uma declaração:”A Warner Bros. apoia totalmente a decisão de Ben Affleck e permanece comprometida em trabalhar com ele para trazer à vida um filme solo do Batman.”

Apesar de Affleck e a Warner Bros. não revelarem que são os possíveis candidatos à vaga, fontes revelaram à Variety que um dos vários nomes cotados seria o de Matt Reeves, que recentemente dirigiu Planeta dos Macacos: A Guerra.

The Batman, cujo roteiro foi escrito por Affleck e Geoff Johns, deve começar suas filmagens no segundo trimestre de 2017, enquanto a data de lançamento permanece indefinida, não devendo passar de 2018. Antes disso, teremos o filme da Liga da Justiça, previsto para 16 de novembro desse ano — as filmagens do longa-metragem, que conta com a participação de Affleck/Batman e outros heróis da DC Comics, já foram finalizadas.

