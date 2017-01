Publicada em 26 de janeiro de 2017 às 09:58

Se a irmã Mayla trocou beijos com Luiz Felipe no “Big Brother Brasil 17”, Emilly está resistindo às investidas de Marcos. Tanto que deu um chega para lá no brother em festa na madrugada desta quinta-feira (26) quando o médico tentou agarrá-la. Depois disso, a sister contou para a irmã e Roberta a atitude dele.

Depois, na cozinha, Emilly e Marcos se encontraram e falaram sobre a investida do natural de Sorriso, no Mato Grosso. “Assim, sei lá, não fica nada… Não te preocupa”, minimizou a gaúcha, vencedora de prêmio de R$ 10 mil ao lado da irmã. “Fiquei meio assim. Você escapou… Tá de boa?”, respondeu Marcos, namorador assumido.

“Totalmente! O meu melhor amigo tentou me beijar”, lembrou Emilly. O médico não perdeu tempo e voltou a investir na irmã de Mayla. “Mas eu não sou seu amigo”, disparou o brother, lembrando a quantidade enorme de câmeras presentes no reality. Um pouco antes, os dois dançaram agarradinhos no jardim.

Gêmeos esquentaram clima

Depois de beijarem Mayara e Vivian, respectivamente, Antonio e Manoel deitaram com as sisters, vencedoras da primeira prova de resistência, e esquentaram o clima na casa. A advogada chegou a sugerir o capixaba que eles dormissem juntinhos. “De conchinha? Vamos. Sim”, disse Mayara. Horas antes, a mineira causou polêmica ao criticar o cabelo de Gabriela Flor, mas acabou defendida pela irmã, Bruna Motti, em conversa com o Purepeople.

Do Purepeople