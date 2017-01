Publicada em 13 de janeiro de 2017 às 11:50

O Banco do Brasil, com colaborações da BB Consórcios e da BB DTVM, realizou hoje, 13, doação de R$ 4,82 milhões para a Abrace, o que ajudará a instituição a adquirir um equipamento de ressonância magnética para o Hospital da Criança José Alencar, em Brasília (DF). O valor doado custeará 74% do aparelho, avaliado em R$ 6,5 milhões.

Os recursos são provenientes da renúncia fiscal do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, mecanismo que permite às empresas destinarem anualmente até 1% do imposto devido para programas e projetos de caráter público vinculados ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente (FIA).

Até o final do ano, o Banco do Brasil vai repassar R$ 29,3 milhões, via benefício fiscal, para 136 projetos em todo o país. O valor do benefício fiscal deste ano é o maior já repassado pelo BB e os apoios ocorrem por indicação de funcionários do Banco, inscritos no Programa de Voluntariado do BB. São os funcionários do BB que ajudam a zelar pelo sucesso do investimento, desde o planejamento até sua execução.

O aparelho de ressonância magnética é fundamental para o diagnóstico e o acompanhamento de algumas patologias, como as enfermidades oncológicas, neurológicas e outras de maior complexidade. As imagens em alta definição, por meio da utilização de campo magnético, aumentam as chances de cura de crianças e adolescentes que fazem tratamento no hospital. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer – Inca, no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos, para todas as regiões.

Mas o equipamento também será essencial para outras especialidades pediátricas além da oncologia, garantindo a assistência integral e humanizada.

Além desse recurso originado de incentivo fiscal, o Banco do Brasil é um parceiro de longa data da Abrace. Auxiliou em diversas reformas, como a cozinha industrial, a lavanderia e a construção de novos quartos para crianças transplantadas pelo apoio realizado à venda de tickets do McLanche Feliz. A Ação Infância e Vida (parceria com Dotz e Multiplus) também possibilitou investimento na ordem de R$ 40 mil, que foi utilizado para comprar camas e eletrodomésticos para equipar os apartamentos para crianças transplantadas.