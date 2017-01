Publicada em 7 de janeiro de 2017 às 06:35

Bandidos fazem família refém em Dourados e morrem em troca de tiros com policiais do DOF

Policiais do DOF foram recebidos a tiros por parte de uma quadrilha de assaltantes de Goiás, que após confronto foram alvejados e após serem socorrido vieram a óbito no Hospital da Vida em Dourados.

O fato ocorreu na tarde desta sexta-feira (6), onde integrantes de uma quadrilha que teriam feito uma família refém no dia anterior, roubando diversos pertences e entre eles uma caminhonete Amarok e um veículo Renault Fluence, entraram em confronto com policiais do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) quando tentaram fugir pelos fundos de uma casa usada por eles como ponto de apoio na rua W-20, região do Jardim Água Boa, próximo do local onde ocorreu o assalto a uma família, no Jardim Rasslem, em Dourados.

Na residência onde houve a troca de tiros foram apreendidos vários objetos levados no roubo, como joias, notebooks e dois revólveres calibres 38 e 32, e ainda uma motocicleta Biz que era usada pelos bandidos.

A quadrilha rendeu a família na noite de quinta-feira (5), na rua Cafelândia, Jardim Rasslem em Dourados, onde as vítimas, um homem de 41 anos a esposa de 40, além de duas filhas, entre elas um bebê, ficaram aproximadamente 1h30 em poder dos assaltantes.

Por volta de 21h30, o homem de 41 anos foi surpreendido por dois bandidos e em seguida levado para uma sala dos fundos da casa.

Momentos depois a esposa dele e uma das filhas também acabaram nas mãos dos criminosos.

De acordo com relatos das vítimas, eles acreditam que pelo menos cinco pessoas participaram da ação, dentre elas uma mulher, Carla, presa pela manhã pela PM em Laguna Carapã, juntamente com outro comparsa.

Além da caminhonete, os suspeitos levaram um Renault Fluence de cor prata, ano 2012, com placas NRP-4542, três notebooks, uma bicicleta, três correntes de ouro, duas câmeras fotográficas, dois aparelhos de telefone celular, um aparelho de televisor de 40 polegadas, uma impressora e um monitor de 20 polegadas.

O caso foi registrado na DEPAC em Dourados.