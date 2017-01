Publicada em 28 de janeiro de 2017 às 07:53

O Atlético-MG ganha um reforço de peso para a temporada 2017. No início da noite desta sexta-feira, Daniel Nepomuceno, presidente do time de Belo Horizonte, confirmou a contratação do volante Elias, ex-Corinthians e Flamengo, que estava no Sporting, de Portugal.

Através de uma rede social, o dirigente postou: “Enfim, oficial! Elias é nosso!”, escreveu Daniel Nepomuceno.

Durante o dia, o clima já era de otimismo sobre a contratação de Elias. O técnico Roger Machado declarou, em entrevista coletiva, que aguardava em breve notícias positivas sobre o meio-campista.

O Atlético-MG tratava a contratação de um volante como prioridade para 2017. Afinal, o clube teve muitas baixas na posição: Júnior Urso retornou para o futebol chinês, Leandro Donizete não teve o contrato renovado e acertou com o Santos e, por fim, Lucas Cândido está lesionado.

Da Gazeta Esportiva