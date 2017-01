Publicada em 19 de janeiro de 2017 às 15:45

O assédio moral no serviço público continua fazendo vítimas em Mato Grosso do Sul e em todo o País. Diariamente servidores públicos sofrem de variadas formas de assédio, moral e até fisicamente e não denunciam, normalmente por medo de perder o emprego. Diante dessa realidade, o Sindicato dos Servidores do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União em Mato Grosso do Sul – Sindjufe/MS tem lutado contra esse crime na esfera do poder judiciário federal e apelado para que os servidores denunciem para que os responsáveis não fiquem impunes.

“O assédio moral destrói vidas, pois pode provocar doenças e até levar pessoas ao suicídio no trabalho”, afirma José Ailton Pinto de Mesquita, coordenador jurídico do Sindjufe/MS. A entidade, segundo ele, tem como uma de suas principais bandeiras de luta essa questão do assédio e como a maioria das vítimas não denuncia, ela pede para que as pessoas passem a mudar esse comportamento e que entrem em contato com o sindicato (67.3025-1572 ou 99981-4394).

Antônio César Amaral Medina, coordenador do Sindjufe/MS afirma que o problema do assédio moral no serviço público é muito grave, pois ele causa danos psicológicos à vítima e também: diminuição do prazer, irritação com a família, sentimentos de irritabilidade, vazio, revolta, fracasso e depressão. “O assédio moral precisa ser denunciado e combatido e o nosso sindicato está aqui, pronto para ajudar nesse processo”, afirma.

Fórum de debates – Preocupado com esse tema, o Sindjufe/MS tornou-se um dos apoiadores do II Fórum de Debates sobre o tema: “O assédio moral no serviço público e a impunidade que destrói vidas”, com ênfase no poder judiciário, que será realizado de 31 de março a 1º de abril de 2017 em Fortaleza – CE.

As inscrições e maiores informações poderão ser obtidas pelo email: assediomoralforumdedebates@gmail.com, até o dia 23 de fevereiro. A coordenação do fórum é de José W. Fernandes e Luciana M. Menezes.

Da Assessoria do Sindjufe/MS