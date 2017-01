Publicada em 1 de janeiro de 2017 às 14:17

Nova Mesa Diretora da Câmara é formada por Daniela Hall, Sérgio Nogueira, Pedro Pepa e Cirilo Ramão

A Câmara Municipal empossou na manhã deste domingo, dia 1º, a ex-vereadora Délia Godoy Razuk (PR) como prefeita de Dourados. No seu discurso Délia disse que é um grande orgulho, após ter exercido dois mandatos de vereadora, deixar a Câmara para ser prefeita da segunda maior cidade do Estado. Também tomou posse o vice-prefeito Marisvaldo Zeuli (PPS).

Antes da posse da prefeita e vice, foi realizada a posse dos vereadores e eleição da nova mesa diretora. Os trabalhos foram iniciados pelo vereador mais idoso, Antônio Braz Genelhu Melo, que nomeou o vereador Alan Aquino Guedes de Mendonça como secretário.

Após a posse de todos os vereadores foi feita a eleição da Mesa Diretora para o biênio 2017/2018, presidida pelo vereador Idenor Machado, tendo Alan Guedes como secretário, já que Braz Melo concorria como candidato a presidente pela Chapa 2. A Chapa 1, tendo Daniela Weiler Wagner Hall, como candidata a presidente foi a eleita, com 10 votos contra 9.

Em seguida, Idenor Machado deu posse à nova Mesa Diretora da Câmara de Dourados, que será formada, além de Daniela Hall como presidente, por Sérgio Nogueira, como vice-presidente; Pedro Pepa, como 1º secretário, e Cirilo Ramão, como 2º secretário. Na sequencia dos trabalhos Daniela deu posse à Délia e Marisvaldo.

Honrar o povo

No discurso de encerramento da sessão solene de posse, Daniela Hall prometeu honrar os votos recebidos com muito trabalho e dedicação. “Que as decisões tomadas nesta Câmara possam beneficiar a população de Dourados”, disse a nova presidente da Câmara.

Daniela também agradeceu as pessoas que depositaram nela, pelo voto, a confiança, sua equipe e ainda aos vereadores pela confiança de elegê-la presidente. Também parabenizou e desejou sucesso à prefeita Délia e seu vice Marisvaldo.

Compromisso

O vereador Marçal Filho foi escolhido para falar em nome dos demais colegas da Casa. Ele afirmou que, independente de posição política, todos os vereadores tem compromisso com Dourados. Também parabenizo à prefeita Délia e seu vice Marisvaldo e disse que acredita na capacidade deles de governador.

Lembrou que a Câmara será um espaço para discutir ideias, levantar problemas e colocar propostas no trabalho de cuidar das pessoas. Afirmou também que a Câmara cumprirá bem o seu papel de fiscalizar a administração municipal, dentro do processo democrático. E ainda pediu a Deus que dê aos vereadores capacidade para fazer um bom trabalho.

Trabalho

A prefeita Délia Razuk prometeu retribuir a confiança no voto com trabalho. Ela disse que fará uma gestão baseada no diálogo e na competência. “Vamos buscar a inclusão através do diálogo com a população”, ressaltou.

A nova prefeita disse também que trabalhará por uma Dourados bonita em infraestrutura e também em condições humanas. “O que passou, passou; agora vamos todos juntos trabalhar por Dourados”, pediu a prefeita.

Délia foi vereadora por oito anos na Câmara de Dourados, nas gestões 2009/2012 e 2013/2016. Na primeira gestão ela foi prefeita interina, após a cassação do então prefeito Ari Artuzi. É a primeira mulher a sair do legislativo para ser prefeita da cidade.

A nova Câmara

A nova Câmara de Dourados é formada pelos seguintes vereadores:

– Alan Aquino Guedes de Mendonça (DEM);

– Alberto (Bebeto) Alves dos Santos (PR);

– Alciro (Silas) Zanata (PPS);

– Antônio Braz Genelhu Melo (PSC);

– Aparecido (Cido) Medeiros da Silva (DEM);

– Carlito (do Gás) Heleno de Paula (PEN);

– Daniela Weiler Wagner Hall (PSD);

– Elias Ishy de Matos (PT);

– Idenor Machado (PSBD);

– Jânio Colman Miguel (PR);

– Juarez (do Esporte) de Oliveira (PMDB);

– Madson Roberto Pereira Valente (DEM);

– Marçal Gonçalves Leite Filho (PSDB);

– Olavo (Sul) Henrique dos Santos (PEN).

– Pastor Cirilo Ramão Ruis Cardoso (PMDB);

– Pedro (Pepa) Alves de Lima (DEM);

– Rodrigo Junior de Morais Rodrigues (PR);

– Romualdo (Ramin) Rodrigues da Silva (PDT);

– Sergio Nogueira (PSBD).