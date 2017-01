Publicada em 10 de janeiro de 2017 às 17:48

Vencedor de sete prêmios no Globo de Ouro, o filme “La La Land: Cantando Estações” lidera a lista de indicados à 70ª edição do British Academy Film Awards (Bafta), considerado o “Oscar britânico”.

O musical do cineasta norte-americano Damien Chazelle concorrerá em 11 categorias, incluindo melhor filme, melhor diretor, melhor ator (Ryan Gosling) e melhor atriz (Emma Stone). Outros destaques são “A Chegada”, de Denis Villeneuve, e “Animais Noturnos”, de Tom Ford, com nove indicações cada.

No Globo de Ouro, “La La Land” faturou todas as sete categorias nas quais concorria: melhor comédia ou musical, melhor atriz de comédia ou musical, melhor ator de comédia ou musical, melhor diretor, melhor roteiro, melhor canção original e melhor trilha sonora.

O longa de Chazelle foi um dos destaques do último Festival de Veneza, embora não tenha levado o Leão de Ouro. Por outro lado, Emma Stone conquistou o prêmio de melhor interpretação feminina.

No Bafta, “La La Land” concorre à estatueta de melhor filme com “Eu, Daniel Blake”, “A Chegada”, “Manchester à Beira-Mar” e “Moonlight: Sob a Luz do Luar”.

Na categoria de melhor filme em língua estrangeira, foram indicados “Dheepan: O Refúgio”, “Julieta”, “Mustang”, “O Filho de Saul” e “Toni Erdmann”. Já entre as atrizes, estão na briga Meryl Streep (“Florence: Quem É Essa Mulher?”), Natalie Portman (“Jackie”), Emily Blunt (“A Garota no Trem”) e Amy Adams (“A Chegada”), além de Emma Stone.

Na disputa pelo prêmio de melhor ator, concorrem Casey Affleck (“Manchester à Beira-Mar”), Jake Gyllenhaal (“Animais Noturnos”), Andrew Garfield (“Até o Último Homem”) e Viggo Mortensen (“Capitão Fantástico”). A cerimônia de premiação será no dia 12 de fevereiro, em Londres.

“La La Land” também concorre nas categorias de melhor roteiro original, melhor canção original, melhor fotografia, melhor edição, melhor design de produção, melhor figurino e melhor som.

Da AnsaFlash