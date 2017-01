Publicada em 2 de janeiro de 2017 às 16:20

Ano inicia com nota fiscal do produtor em formato eletrônico para agricultores de MS

Os produtores rurais da agricultura de Mato Grosso do Sul iniciam o ano de 2017 com modernização e agilidade para o trabalho. O governo do Estado, por meio da Secretaria de Fazenda (Sefaz), lança o programa Nota Fiscal Eletrônica do Produtor Série Especial. Com isso, a partir do dia 2 de janeiro todas as notas fiscais passam a ser emitidas somente pela internet.

Conforme o secretário Marcio Monteiro, a medida tem como objetivo desburocratizar o sistema e levar mais modernidade e agilidade aos agricultores de todas as regiões do Estado.

“As notas passam a ser emitidas por meio da internet. O agricultor acessa o Portal do ICMS transparente e emite a nota fiscal eletrônica do produtor serie especial. Os talões usados até agora que tem validade até 31 de dezembro deixam de existir. Aqueles produtores que tiverem dificuldade com a emissão da nota devem procurar a Agenfa ou seu contador. Essa é mais uma ação de modernização que tem como objetivo descomplicar a vida do produtor”, afirmou Monteiro.

De acordo com a secretaria, a grande maioria dos produtores já possui o cadastro do portal ICMS Transparente. Entretanto, aqueles que ainda não tiverem devem se dirigir a Agência Fazendária mais próxima e efetuar o registro.

Para ter acesso ao portal o contribuinte pode entrar no endereço eletrônico da Sefaz (www.sefaz.ms.gov.br) e clicar no link do ICMS Transparente que fica ao lado esquerdo da página ou ir direto ao www.icmstransparente.ms.gov.br.