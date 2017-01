Publicada em 17 de janeiro de 2017 às 17:24

Cerca de R$ 130 mil foram investidos para mudança e melhorias das condições de atendimento

A partir desta quinta-feira, 19/1, a agência de Correios de Alcinópolis passa a atender em novo endereço. Com investimento de R$ 129.878,88, a unidade ganhou novo prédio, com instalações mais modernas e acessíveis. Em um espaço de 173,23 m², a nova AC Alcinópolis irá proporcionar melhoria do atendimento e da prestação de serviço à população, bem como melhores condições de trabalho para seus empregados.

A agência conta com mais acessibilidade, como vaga exclusiva para cadeirante, além de outras disposições já adotadas pela empresa como piso com sinalização tátil e balcão para atendimento a pessoas com deficiência. A inovação tecnológica também foi aplicada no novo prédio, que dispõe de iluminação geral com lâmpadas de led e climatização mais eficiente e com menor impacto ambiental. A unidade dispõe ainda de sistema de combate e prevenção a incêndios e sinistros e nova rede de telefonia e dados. A agência continua localizada na Rua Maria Barbosa Carneiro, mas agora no número 520. O horário de atendimento ao público permanece das 9h às 11h e das 13h às 15h30.