Publicada em 27 de janeiro de 2017 às 09:20

A Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou, na manhã desta quinta-feira (26), uma operação pente-fino em celas dos raios 2 e 3, além das celas da cadeia linear da Penitenciária Estadual de Dourados (PED). Coordenada pela Diretoria de Operações, a vistoria nas celas foi realizada por agentes penitenciários, tendo policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar atuado na contenção dos presos.

Conforme informações da direção do presídio, foram apreendidos pelos agentes 16 aparelhos celulares e 110 facas artesanais, além de 100 porções de maconha, seis porções de cocaína e uma porção de pasta base.

Para o diretor-presidente da Agepen, Ailton Stropa Garcia, a vistoria teve como objetivo principal a prevenção de movimentos subversivos à ordem e à lei, para localizar e efetuar a retirada de possíveis materiais proibidos, detectar eventuais grades serradas, possíveis túneis e possibilitar a preservação física das celas, solários e alambrados.

Conforme o dirigente, ações desse tipo são desencadeadas cotidianamente em todas as unidades prisionais do Estado, sempre com o intuito de impedir o avanço do crime organizado dentro dos nossos presídios, preservando a segurança de nossos servidores e da população em geral.

Outras localidades

Nessa quarta-feira (25), o Estabelecimento Penal Máximo Romero, em Jardim, passou por uma vistoria de rotina realizada pelos servidores penitenciários. A revista aconteceu no Pavilhão D, onde foram apreendidos dois aparelhos celulares e dois carregadores artesanais.

No domingo (22) durante visita de familiares, uma visitante foi flagrada por agentes penitenciários, tentando entrar na Penitenciária de Dois Irmãos do Buriti com fermento biológico. Os agentes perceberam que junto com os demais pertences havia um pacote com pó de suco artificial de 1kg e 200g, no qual havia misturado uma grande quantidade de fermento biológico. O fermento é usado pelos internos para na confecção de bebida alcoólica artesanal.

Já em Corumbá, no Estabelecimento Penal Feminino “Carlos Alberto Jonas Giordano”, durante uma revista na última semana os servidores flagraram 16 chuços e um carregador, além de constatarem grades serradas em uma das celas.