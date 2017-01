Publicada em 9 de janeiro de 2017 às 18:21

Sanesul realiza ao longo do ano palestras, blitz para distribuição de folders e cartilhas educativas e promove visitas de estudantes nas instalações da empresa

Ao longo de 2016, a Gerência do Meio Ambiente e Ação Social da Sanesul (GEMAM) conseguiu atingir 636.761 pessoas nos municípios onde a Empresa atua, com a realização de palestras nas escolas, blitz educativas, campanhas em prol do uso consciente de água, preservação do meio ambiente e combate permanente ao Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como a dengue, chikungunya e zika. Além disso, foram distribuídos mais de 500 mil materiais educativos, entre cartilhas, folders, marcadores de livros, lixo car, papel semente, entre outros.

O número ultrapassou a meta estabelecida para o ano e, segundo a gestora de processo de Educação Ambiental da Sanesul, Cleide Pinheiro, o êxito do trabalho se deve ao empenho e a dedicação de cada funcionário da Empresa, que participa das ações.

A gestora foi responsável pela elaboração de relatório contendo todas as ações de educação ambiental da Sanesul ao longo de 2016, bem como os resultados obtidos.

De acordo com o documento, entre as ações importantes do ano estão a participação da Sanesul na exposição da VII Feira Socioambiental de Bonito, onde a Empresa promoveu peça de teatro, músicas, palestras, jogos educativos, maquetes, espaços temáticos, oficina de reciclagem e outras atividades para o público.

As atividades de educação ambientais são continuas na Sanesul. Durante o mês de março, em comemoração ao Dia Mundial da Água, a empresa também realizou palestras educativas nas escolas para os estudantes dos ensinos infantil, fundamental e médio.

Já no Dia da Árvore, celebrado em 22 de setembro, foram realizadas blitz educativas no trânsito com a distribuição de 40 mil folders confeccionados em papel semente que, quando picados e plantados, dão origem a mudas de hortaliças e árvores de pequeno porte. A ação teve o objetivo de conscientizar a população sobre a importância das árvores para a preservação da vida.

“O objetivo é manter as atividades apontas pelo relatório anual e atingir o maior número possível de pessoas, principalmente nas datas comemorativas com no Dia da Água, do Meio Ambiente e do Dia da Árvore”, finalizou Cleide.