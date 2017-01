Publicada em 24 de janeiro de 2017 às 17:17

Abertas as inscrições para a nova seleção do Curso Técnico em Agronegócio do SENAR

Vagas em 51 polos da rede de ensino

Estão abertas até o próximo dia 13 de fevereiro as inscrições à nova seleção para o Curso Técnico em Agronegócio do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR). São oferecidas 1.627 vagas em 51 polos de apoio da Rede e-Tec Brasil no SENAR, distribuídos por 17 estados do País. As inscrições devem ser feitas no endereço eletrônico http://www.senar.org.br/etec/, onde os interessados poderão ter acesso ao edital da seleção e à relação dos polos que oferecem vagas.

Com o total de 1.230 horas, realizado em parceria com o Ministério da Educação, o curso oferece formação técnica de nível médio e foi especialmente desenvolvido com foco na população rural. Para facilitar o acesso de quem vive no campo, além de ser gratuito, tem 80% da sua carga horária na modalidade a distância. Os conteúdos são disponibilizados na internet e reforçados pelas videoaulas e pelo material impresso. Os 20% restantes da carga horária são reservados para avaliações, aulas práticas e teóricas no polo onde o aluno está inscrito.

Para se inscrever, o candidato já deve ter concluído o Ensino Médio e estar preparado, porque a concorrência não é pequena. No último processo seletivo, realizado em agosto último, cada vaga foi disputada por 5,6 candidatos. E como o nível de concorrência depende do local das inscrições, há polos em que a disputa ultrapassou 15 candidatos por vaga, como Balsas, no Maranhão. Ao fazer a inscrição, o candidato deve optar pelo polo que pretende frequentar.

Qualidade estimula a concorrência

Criada em 2014, quando o SENAR passou a integrar o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) do MEC, lançando seu Curso Técnico em Agronegócio, a Rede e-Tec Brasil no SENAR já conta com 73 polos de apoio espalhados por 23 estados de Norte a Sul. Seus alunos são unanimes ao apontar dois principais fatores para a alta concorrência às vagas. O primeiro, o amplo mercado de trabalho na área, em franco crescimento. O segundo, a boa qualidade do ensino.

Margarete Aleksandravicius, entrando agora no terceiro trimestre do curso, em Barra Mansa (RJ), não deixa dúvidas. “Estou muito satisfeita. O material didático é de primeira, o conteúdo excelente e os tutores bem qualificados. O SENAR está de parabéns, e não é uma opinião só minha, mas da minha turma inteira”.

A aluna conta que sonhava em ser veterinária, mas não pôde cursar a faculdade e acabou trabalhando em um banco na área de crédito rural. “Gosto muito da área, então, quando surgiu o Curso Técnico em Agronegócio, decidi realizar meu sonho de trabalhar com a natureza. O agronegócio é a solução para o nosso País, mas para atuar na área a gente tem que se qualificar e eu recomendo o curso do SENAR, não só por seu conteúdo programático, mas pela organização e a qualidade excelente. A gente recebe a teoria e a prática. Nas visitas técnicas as fazendas aprendemos bastante. Nada melhor do que ver a realidade in loco”.

No Tocantins, Elizardo da Cruz Soares, é outro aluno entusiasmado. Ele frequenta o polo do município de Arraias. “Já sou formado no Curso Técnico em Agropecuária, mas estou fazendo o do Agronegócio para ampliar meus conhecimentos. O mercado de trabalho na área tem um nível de emprego muito alto, principalmente aqui na região da divisa do Tocantins com a Bahia, o Maranhão, Goiás”.

Mas Elizardo não visa apenas conquistar espaço nesse mercado, seu projeto mais imediato são os negócios da família. Filho de produtores rurais, ele tem planos de expandir a produção do pai. “Nós trabalhamos com gado, ovelha, produzimos hortaliças e frutos. E o curso é super bacana, estou gostando muito, porque aprendo conteúdos que não tinha visto antes. Vou ter mais controle na administração da fazenda e mais conhecimento para comercializar a produção”.