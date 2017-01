Publicada em 24 de janeiro de 2017 às 17:00

Para quem utiliza motocicletas como meio de transporte, alguns itens de segurança são fundamentais, como capacete e luvas protetoras, por exemplo. No entanto, existem alguns utensílios para moto que podem facilitar muito a vida dos motociclistas durante suas viagens. Confira, aqui, cinco acessórios essenciais para moto street que separamos para você!

Protetor para sapatos

Os motociclistas que utilizam a moto como meio de transporte para ir trabalhar necessitam de um protetor para sapatos. Esse utensílio é instalado no pedal da moto e evita danos nos calçados, caso haja algum contato com peças do veículo.

Antena protetora

Conhecida como “corta pipa”, a antena protetora é um item de segurança obrigatório para motociclistas que prestam serviços remunerados de frete ou transporte de passageiros. Essa peça deve ser instalada ao lado da manopla do guidão para evitar acidentes com linhas de pipas.

Compartimentos

O baú para motocicletas é um objeto essencial para quem passa muito tempo fora de casa. Esse item é muito importante para guardar encomendas, bolsas, mochilas ou mesmo um segundo capacete. Com esse acessório, é possível armazenar objetos com maior segurança e evitar deixar itens pesados nas costas.

Encosto para baú

Fixado diretamente no baú, o encosto é um item indispensável para colocar no compartimento, já que proporciona maior conforto e segurança para o passageiro durante as viagens.

Acessórios para smartphone

Quem utiliza a função GPS em dispositivos como tablets e smartphones, precisa de alguns cuidados para evitar danos durante períodos de chuva. Por esse motivo, é importante investir em uma capa protetora e um suporte para esses aparelhos.