Publicada em 20 de janeiro de 2017 às 14:05

Nesta sexta-feira, 20, às 10 horas, a Governadora em exercício de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, e o Secretário de Estado e Segurança Pública, José Carlos Barbosa, entregaram02(duas) novas viaturas para o quartel do 2º Grupamento de Bombeiros Militar em Dourados, totalizando um investimento de R$ 394.000,00 (trezentos e noventa e quatro mil reais).

Uma das viaturas entregues, a Auto Salvamento (AS), cujo valor é de R$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais), oriundos de recursos estaduais. Camionete L-200, 0 km, movida a diesel, é usada nas mais diversas situações de salvamento em altura, terrestre ou aquático, sejam nas áreas urbanas ou rurais, na busca e resgate de pessoas, animais ou bens materiais de forma ágil e eficiente.

Outra viatura entregue foi a Unidade de Resgate (UR) com um investimento de R$ 296.000,00 (duzentos e noventa e seis mil reais) oriundos de emendas parlamentares (Deputados Estaduais: Zé Teixeira e Barbosinha). Viatura de emergência do Corpo de Bombeiros Militar que atua nas ocorrências de urgência e emergência com a função efetuar o atendimento do suporte básico de vida e o transporte das vítimas a uma unidade hospitalar em segurança.

O 2º Grupamento de Bombeiros Militar em Dourados é responsável pelo atendimento dos municípios de Dourados, Itaporã, Douradina e Laguna Carapã e seus distritos, atendendo uma população superior a 246.000 pessoas.