Publicada em 30 de dezembro de 2016 às 07:49

Uma das novidades do Showtec 2017 promete estimular o turismo na região de Bonito (MS), distante cerca de 150 km de Maracaju, onde o evento será sediado, nos dia 18, 19 e 20 de janeiro. Por meio de parceria entre a Fundação MS e a Trippe Turismo, os visitantes da feira poderão fechar pacotes de turismo e, assim, conhecer os principais atrativos e as belezas naturais de uma das cidades mais requisitadas pelos turistas do Brasil e do mundo.

Conforme o diretor da agência de viagens e turismo, Ricardo Trippe, os pacotes poderão ser contratados durante a feira. “Vamos disponibilizar transporte de van e, quem quiser, poderá sair do Showtec e ir direto para Bonito. Já temos roteiros de saída programados para os três dias de evento. Os pacotes são bastantes flexíveis e serão fechados conforme a vontade do cliente. Também haverá ofertas para quem quiser conhecer Bonito com veículo próprio”, explica.

Entre os passeios inclusos no roteiro, está a visita ao Parque das Cachoeiras, onde é possível se aventurar pela trilha ecológica na mata ciliar do Rio Mimoso. Ao todo, o local é composto por sete cachoeiras, onde é possível tomar banho em suas piscinas naturais. Além disso, o turista poderá conhecer as Grutas de São Miguel, localizadas na Reserva Natural Parque Ecológico Vale Anhumas.

A diversão continua com a flutuação na Nascente Azul, onde o visitante pode flutuar na nascente repleta de peixes e plantas que ornamentam o ambiente, cujo local possui uma trilha exuberante e diversificada. Outro item que faz parte da rota é o passeio de bote no Rio Formoso, que apresenta cenário impressionante, sendo propício para momentos divertidos entre crianças, jovens e adultos.

Para o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Moraes Novaes, a iniciativa é uma forma de estimular o desenvolvimento do Estado também por meio do turismo. “Além das informações técnicas, exposições e mostras de sistemas produtivos e novas tecnologias para o campo, vamos agregar ao evento essa parceria, que ajudará a fomentar o turismo em Mato Grosso do Sul”, comenta.

Os interessados em pacotes podem tirar dúvidas pelos telefones (67) 98422-1708 e (67) 3255-3892 ou, ainda, pelo e-mail trippeturismo@trippeturismo.com.br.

Sobre o Showtec

Destinado aos produtores e empreendedores rurais, técnicos agrícolas, acadêmicos, entre outros, o Showtec é uma feira anual onde são apresentados produtos e serviços ligados ao setor agropecuário, lançamentos, inovações tecnológicas, sistemas de produção, palestras técnicas e resultados de pesquisas que contribuem para a sustentabilidade do agronegócio brasileiro.

O evento é realizado pela Fundação MS e promovido pelo Sistema Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sistema OCB/MS (Organização das Cooperativas Brasileiras), Aprosoja/MS (Associação dos Produtores de Soja de Mato Grosso do Sul) e Senar/MS (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural). O Showtec conta com o apoio do Sindicato Rural de Maracaju, Prefeitura Municipal de Maracaju, Biosul (Associação dos Produtores de Bioenergia do Mato Grosso do Sul), Embrapa Gado de Corte, Embrapa Agropecuária Oeste, Embrapa Solos, Embrapa Pantanal, Monsanto, Agrisus, Agron, Fundect (Fundação de Apoio do Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul) e Governo do Estado de Mato Grosso do Sul.