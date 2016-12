Publicada em 31 de dezembro de 2016 às 06:54

Vereadores eleitos em Dourados tomam posse no domingo

Tomam posse no domingo, dia 1º, os 19 vereadores eleitos que formarão a Legislatura 2017/2020 da Câmara Municipal de Dourados. A solenidade acontece às 8h, no Plenário da Câmara, na Avenida Marcelino Pires, 3495, no Jardim Caramuru.

Nessa mesma solenidade tomam posse a prefeita eleita Délia Godoy Razuk (PR) e o vice-prefeito eleito Marisvaldo Zeuli (PPS).

As formalidades ocorrem da seguinte forma:

O vereador mais idoso eleito, no caso Antônio Braz Genelhu Melo, toma posse, ocupa a presidência e forma a Câmara. Em seguida todos os vereadores tomam posse.

Depois ocorre a eleição da nova Mesa diretora da Câmara. Duas chapas estão inscritas para a eleição, uma encabeçada pela vereadora eleita Daniela Weiler Wagner Hall e outra pelo vereador eleito e ex-prefeito Antônio Braz Genelhu Melo.

Eleito e empossado o novo presidente da Câmara para o biênio 2017/2018 dará posse à prefeita Délia Razuk e a seu vice Marisvaldo Zeuli.

Logo após, o vereador Marçal Filho (PSDB) discursará em nome da nova Câmara. Haverá discurso também do novo (ou nova) presidente da Câmara e, por fim, da prefeita empossada.

A nova Câmara é formada pelos seguintes vereadores:

– Marçal Filho (PSDB) – 4.065 votos (3,73%)

– Elias Ishy (PT) – 3.088 votos (2,84%)

– Silas Zanata (PPS) – 2.904 votos (2,67%)

– Alan Guedes (DEM) – 2.897 votos (2,66%)

– Madson Valente (DEM) – 2.330 votos (2,14%)

– Janio Miguel (PR) – 2.319 votos (2,13%)

– Pedro Pepa (DEM) – 2.305 votos (2,12%)

– Cido Medeiros (DEM) – 2.278 votos (2,09%)

– Braz Melo (PSC) – 2.107 votos (1,93%)

– Sergio Nogueira (PSBD) – 2.052 votos (1,88%)

– Idenor Machado (PSBD) – 2.042 votos (1,87%)

– Juarez do Esporte (PROS) – 1.944 votos (1,78%)

– Carlito do Gás (PEN) – 1.530 votos (1,40%)

– Bebeto (PR) – 1.427 votos (1,31%)

– Júnior Rodrigues (PR) – 1.353 votos (1,24%)

– Ramin (PDT) – 1.298 votos (1,19%)

– Pastor Cirilo (PROS) – 1.238 votos (1,14%)

– Daniela Hall (PSD) – 1.178 votos (1,08%)

– Olavo Sul (PEN) – 1.058 votos (0,97%).