Afirmação ocorre no dia em que Putin ordenou reforço no setor

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira (22) que seu país deve “expandir” sua capacidade nuclear.

“Os Estados Unidos devem reforçar e expandir muito sua capacidade nuclear até que o mundo tome consciência das armas nucleares”, escreveu em um tuíte após uma reunião com membros da Inteligência e da Segurança do país.

O anúncio ocorre no mesmo dia em que o presidente russo, Vladimir Putin, ordenou um “reforço” no mesmo setor do país.

“É necessário reforçar a capacidade militar das forças nucleares estratégicas, sobretudo com a ajuda de sistemas de mísseis capazes de atravessar sistemas de defesa antimísseis existentes ou futuros”, declarou o mandatário após reunião com militares russos.

Segundo a ONG “Arms Control Association”, atualmente, os norte-americanos possuem 7,1 mil armas nucleares contra 7,3 mil dos russos. As declarações evidenciam a constante tensão entre os dois governos, uma marca durante a gestão de Barack Obama, e apontam para um 2017 ainda mais conflituoso entre duas das mais poderosas nações do mundo.

