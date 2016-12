Publicada em 23 de dezembro de 2016 às 15:20

Traficante abandona veículo com 232 kg de maconha

Na tarde desta quinta-feira, 22,), na BR 060, km 368, em Campo Grande, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 232,8 Kg (Duzentos e trinta e dois quilos e oitocentos gramas) de maconha em um veículo VW/Gol CL com placas de Campo Grande.

Durante fiscalização no interior do veículo foram encontrados vários tabletes do entorpecente que totalizaram 232,8 Kg.

Após ordem de parada o condutor direcionou seu veículo contra a viatura policial e empreendeu fuga. A equipe realizou buscas, mais não foi possível localizar o suspeito.

Veículo e as drogas foram encaminhados a Polícia Civil local.